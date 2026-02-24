'Siêu dự bị' Sesko tỏa sáng giúp MU đánh bại Everton

Rạng sáng 24/2, Man Utd hạ Everton trên sân khách với tỷ số 1-0 ở vòng 27 giải Ngoại hạng Anh.

Sesko lên tiếng đúng lúc MU cần.

Sau bàn quyết định trước Fulham hôm 10/2, Sesko lại lên tiếng đúng lúc để giúp Manchester United vượt qua thử thách khó chịu tại sân Hill Dickinson. Tiền đạo người Slovenia đã có 6 bàn tại Premier League trong năm 2026, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Nếu không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở cuối trận gặp Tottenham, anh đã có chuỗi ba trận liên tiếp ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị.

Manchester United hành quân tới Merseyside trong bối cảnh không mấy tự tin, khi chỉ thắng 1 trong 5 chuyến làm khách gần nhất. Tuy nhiên, thầy trò Michael Carrick nhập cuộc chủ động và suýt mở tỷ số ngay phút thứ tư. Amad Diallo tung cú sút chìm hiểm hóc, buộc Jordan Pickford và James Tarkowski phải phối hợp cứu thua ngay trên vạch vôi.

Trong phần còn lại của hiệp một, Manchester United vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội rõ nét hơn. Diogo Dalot thử vận may bằng cú sút xa đầy uy lực, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phía bên kia, Everton may mắn giữ sạch lưới trước giờ nghỉ. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội chủ nhà thuộc về James Garner, nhưng cú đá phạt của anh không thể đánh bại Senne Lammens, người đã phản xạ kịp thời.

Benjamin Sesko vào sân và ghi bàn.

Hiệp hai diễn ra với nhịp độ cao hơn. Ngay phút 46, Harrison Armstrong có cơ hội mở tỷ số, song cú cứa lòng ở cự ly gần vẫn không thắng được Lammens. Đáp trả, Bryan Mbeumo lại bỏ lỡ thời cơ khi dứt điểm vọt xà trong vòng cấm.

Khi Everton đẩy cao đội hình tìm bàn thắng, họ bất ngờ nhận đòn phản công ở phút 71. Matheus Cunha tung đường chuyền dài chính xác cho Mbeumo bứt tốc. Tiền đạo người Cameroon xử lý gọn gàng rồi căng ngang để Benjamin Sesko dứt điểm một chạm vào góc xa, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Những phút cuối, Everton dồn toàn lực tấn công. Tuy nhiên, Lammens tiếp tục là chốt chặn vững vàng khi lần lượt từ chối các cú dứt điểm của Michael Keane và Tyrique George. Manchester United bảo toàn chiến thắng 1-0, qua đó rút ngắn khoảng cách với vị trí thứ ba của Aston Villa xuống còn 3 điểm.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD