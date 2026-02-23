Một cái tên lớn sẽ bị loại khỏi đội hình MU?

Trận hòa trước West Ham hôm 11/2 đẩy Michael Carrick vào bài toán khó: nếu muốn Benjamin Sesko đá chính trước Everton, ông buộc phải loại một mắt xích quan trọng trên hàng công Manchester United.

Sesko không có khởi đầu suôn sẻ tại Manchester United. Tiền đạo người Slovenia cần thời gian để thích nghi. Nhưng đúng vào lúc anh tìm lại cảm giác ghi bàn, đội bóng cũng bước vào chuỗi trận tích cực nhất mùa. Điều đó khiến Carrick không có lý do xáo trộn đội hình xuất phát.

Trớ trêu ở chỗ, những dấu ấn đậm nét nhất của Sesko lại đến từ ghế dự bị. Bàn thắng muộn trước Fulham mang về ba điểm quý giá. Pha tỏa sáng tại London Stadium của West Ham giúp MU duy trì mạch bất bại dưới thời Carrick. Anh chứng minh giá trị mỗi khi được trao cơ hội.

Tuy nhiên, 66,4 triệu bảng không phải con số để sở hữu một “siêu dự bị”. Với 5 bàn sau 6 trận, Sesko rõ ràng xứng đáng hơn một vai trò vào sân từ phút 70.

Trận hòa West Ham càng phơi bày vấn đề. MU thiếu một điểm tựa thực sự ở trung lộ. Khi Sesko xuất hiện, hàng công lập tức có mục tiêu rõ ràng. Cảm giác nguy hiểm cũng tăng lên.

Sesko đang có phong độ cao.

Carrick từng bị đặt dấu hỏi về thói quen thay người muộn. Kịch bản tại London lặp lại. Nếu Sesko được tung vào sớm hơn, rất có thể MU đã giữ trọn vẹn thành tích toàn thắng. Điều đó khiến chuyến làm khách trước Everton trở thành thời điểm thích hợp để thay đổi.

Nhưng thay ai?

Bruno Fernandes là cái tên không thể động đến. Đội trưởng MU đang là cầu thủ nổi bật nhất đội hình. Anh giữ nhịp lối chơi và đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng.

Bryan Mbeumo cũng vậy. Tân binh này hòa nhập nhanh, ghi 9 bàn tại Premier League và dẫn đầu danh sách lập công của đội. Cả hai gần như chắc suất đá chính.

Cuộc cạnh tranh vì thế chỉ còn lại giữa Amad và Matheus Cunha. Cunha có lúc chững lại sau giai đoạn đầu mùa khởi sắc. Dù vậy, anh vẫn là mẫu cầu thủ có thể tạo đột biến từ những tình huống tưởng như vô hại. Một khoảnh khắc ngẫu hứng của Cunha đủ xoay chuyển cục diện.

Amad thì khác. Kể từ khi trở lại sau Cúp bóng đá châu Phi hồi tháng 1, cầu thủ 23 tuổi chưa ghi bàn hay kiến tạo. Sự bùng nổ thường thấy tạm biến mất. Anh vẫn năng nổ, vẫn di chuyển rộng, nhưng hiệu quả giảm đi rõ rệt.

Amad Diallo có thể mất chỗ vì Sesko.

Cũng cần nhìn nhận công bằng. Ở tuổi 23, Amad còn nhiều dư địa phát triển. Anh từng là hy vọng lớn của MU trong giai đoạn khó khăn trước đó. Thăng trầm là điều khó tránh với một cầu thủ trẻ.

Carrick được đánh giá cao ở khả năng quản lý con người. Cách ông xử lý trường hợp Amad sẽ rất đáng chú ý. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà từng dành những lời tích cực cho HLV tạm quyền và bày tỏ sự thoải mái trong môi trường hiện tại.

Tại Hill Dickinson Stadium, Carrick phải đưa ra lựa chọn. Nếu muốn tối ưu sức mạnh tấn công, Sesko cần được trao cơ hội ngay từ đầu. Và để làm điều đó, một “quân bài chiến lược” buộc phải chấp nhận ngồi ngoài.

