Dự đoán sai của Carrick

Michael Carrick từng tin rằng Anthony Martial có thể chạm tay tới danh hiệu Quả bóng Vàng.

Carrick từng dự đoán Martial có thể đạt tới đỉnh cao sự nghiệp.

Theo tiết lộ của Rio Ferdinand trên podcast Rio Ferdinand Presents, Carrick từng khẳng định với ông rằng Martial đủ khả năng giành Quả bóng Vàng khi tiền đạo người Pháp mới cập bến Old Trafford. Thời điểm đó, Martial được xem là viên ngọc thô sáng giá bậc nhất châu Âu.

Trong cuộc trò chuyện với hậu vệ Diogo Dalot, Ferdinand nhắc lại niềm tin mãnh liệt của Carrick. Dalot cũng thừa nhận tài năng thiên bẩm của Martial là không phải bàn cãi.

"Nếu ổn định hơn và thật sự tập trung, cậu ấy có thể dễ dàng trở thành cầu thủ hay nhất thế giới", hậu vệ người Bồ Đào Nha nói. Theo Dalot, Martial thường tạo ra những khoảnh khắc phi thường trên sân tập, đến mức khiến đồng đội phải trầm trồ.

Gia nhập MU từ AS Monaco năm 2015 với mức phí ban đầu 36 triệu bảng, Martial lập tức ghi bàn trong trận ra mắt gặp Liverpool, mở ra những kỳ vọng khổng lồ. Thậm chí, hợp đồng của anh còn gồm điều khoản thưởng thêm 8-10 triệu bảng nếu giành Quả bóng Vàng. Nhưng điều đó rốt cuộc không bao giờ xảy ra.

Sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1995 là câu chuyện của những đứt gãy. Mùa 2019/20 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer là đỉnh cao với 23 bàn sau 48 trận. Sau đó, chấn thương và phong độ phập phù khiến anh sa sút không phanh. Martial rời MU theo dạng tự do năm 2024, khép lại hành trình 317 trận và 90 bàn thắng.

Từng giành giải Golden Boy nhưng chưa một lần lọt đề cử Quả bóng Vàng, Martial giờ lưu lạc qua AEK Athens rồi Monterrey CF. Tại Mexico, anh mới ghi 1 bàn sau 19 trận.

Dự đoán của Carrick năm nào cho thấy khoảng cách khắc nghiệt giữa tiềm năng và đỉnh cao. Ở đó, không phải tài năng, mà sự bền bỉ mới quyết định tất cả.

Đội hình MU vô địch Champions League 1999 giờ ra sao Manchester United là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Họ cũng là đội đầu tiên đạt được thành tích ăn 3 vĩ đại.