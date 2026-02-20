MU vẫn có dáng dấp của Amorim

Matheus Cunha khẳng định dấu ấn của Ruben Amorim vẫn hiện diện trong chuỗi thăng hoa gần đây của Manchester United, bất chấp việc đội bóng đang khởi sắc dưới thời Michael Carrick.

Nhiều cầu thủ đến MU vì Amorim. Ảnh: Reuters.

Matheus Cunha chọn cách nhìn thẳng vào quá khứ, thay vì chỉ tung hô hiện tại. Trong lúc Manchester United đang trải qua chuỗi 5 trận bất bại đầy hứng khởi, tiền đạo người Brazil bất ngờ nhắc đến Ruben Amorim như một phần quan trọng của nền móng thành công hôm nay.

Hồi tháng 1/2026, Amorim bị sa thải sau khi Manchester United chỉ thắng 2 trong 7 trận tại Premier League. Michael Carrick lên nắm quyền tạm thời và lập tức tạo ra hiệu ứng tích cực.

"Quỷ đỏ" thắng liền 4 trận, trong đó có những chiến thắng ấn tượng trước Manchester City và Arsenal, trước khi kéo dài mạch bất bại lên con số 5.

Cunha là một trong những gương mặt nổi bật nhất ở giai đoạn này. Anh ghi bàn quyết định tại Emirates, giúp Manchester United hạ Arsenal 3-2 trong thế trận đầy căng thẳng. Tuy nhiên, chân sút người Brazil không cho rằng tất cả đều nhờ Carrick.

"Tôi luôn biết ơn những gì Ruben đã làm", Cunha nói với DAZN, "Khi mọi thứ thay đổi, người ta rất dễ nhìn lại quá khứ như thể đó chỉ toàn vấn đề. Nhưng thực tế không phải vậy, ông ấy là một con người tuyệt vời".

Theo Cunha, nhiều cầu thủ mới đến Old Trafford nhờ sức hút của Amorim. Vì thế, thành quả hiện tại không thể tách rời khỏi giai đoạn trước đó. Quan điểm này đi ngược với không ít chỉ trích nhắm vào Amorim, đặc biệt là việc ông bị cho là cứng nhắc với hệ thống ba trung vệ.

Amorim xuất hiện trở lại sau khi bị MU sa thải.

Cunha thẳng thắn cho rằng dư luận quá tập trung vào sơ đồ chiến thuật, trong khi thực tế Manchester United dưới thời Carrick vẫn nhiều lần phòng ngự với cấu trúc tương tự. Vấn đề, theo anh, không nằm ở con số ba hay bốn hậu vệ.

"Áp lực buộc hệ thống đó phải thành công quá lớn. Chúng tôi quên mất bức tranh tổng thể đơn giản thế nào và chỉ chăm chăm vào điều tiêu cực", Cunha nói thêm, "Những con số trong bóng đá đôi khi rất đánh lừa. Chúng tôi tấn công theo nhiều cách khác nhau và rồi vẫn phòng ngự theo sơ đồ mà mọi người gọi là của Ruben".

Amorim rời đi trong yên lặng và nhận khoản bồi thường hợp đồng lên tới 12 triệu bảng. Sau một thời gian ẩn mình, mới đây ông bất ngờ đến Doha và theo dõi trận đấu của Carlos Alcaraz tại giải Qatar mở rộng.

