Nhầm lẫn khó tin về Amorim

Cựu HLV MU bị biến thành một cầu thủ của Genoa, CLB đang thi đấu tại Serie A.

Amorim bị nhầm với cầu thủ Genoa.

Trước trận đấu giữa Genoa và Cremonese vào đêm 15/2, ban tổ chức phát đội hình của hai CLB. Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu hình ảnh của Ruben Amorim xuất hiện cũng chiếc áo đấu số 4.

Đội ngũ thiết kế của Serie A đã nhầm tân binh Alex Amorim của Genoa thành Ruben Amorim, cựu thuyền trưởng Manchester United. Thậm chí, hình ảnh của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn được ghép cẩn thận vào áo đấu của đội chủ nhà.

Sau khi bị MU sa thải, Amorim được cho là sắp tái xuất. Theo nguồn tin ESPN tại Bồ Đào Nha, Jose Mourinho nhiều khả năng rời Benfica sau World Cup 2026, mở đường để Amorim trở lại dẫn dắt đội bóng chủ sân Luz trong mùa hè này.

Amorim có mối liên hệ sâu sắc với Benfica khi từng thi đấu 9 năm cho CLB này và nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các nhà hoạch định chính sách của đội bóng.

Kịch bản được đánh giá cao nhất hiện nay là Mourinho rời Benfica để dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha hoặc trở lại môi trường CLB, theo đó Amorim tiếp quản ghế HLV trưởng tại Estadio da Luz. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng với cả Benfica lẫn thị trường chuyển nhượng HLV trong mùa hè này.