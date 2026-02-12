Chủ MU nói lý do chia tay Amorim

Tỷ phú Sir Jim Ratcliffe phá vỡ im lặng liên quan đến việc MU sa thải HLV Ruben Amorim hồi đầu năm 2026.

Theo Ratcliffe, việc thay đổi băng ghế chỉ đạo là cần thiết.

Amorim bị MU sa thải hôm 5/1, ngay sau trận hòa 1-1 với Leeds United. Trong buổi họp báo sau trận tại Elland Road - cũng là lần cuối xuất hiện trên cương vị HLV trưởng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thẳng thắn tuyên bố ông đến Old Trafford để làm "nhà quản lý chứ không phải HLV", ngầm ám chỉ những bất đồng với thượng tầng CLB.

Theo The Telegraph, Amorim bùng nổ trong một cuộc họp nội bộ sau khi Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox đề xuất thay đổi hệ thống chiến thuật. The Athletic cho biết Wilcox cùng CEO Omar Berrada là những người trực tiếp ra quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân này.

Thời điểm đó, vai trò của Sir Jim Ratcliffe chưa được làm rõ. Trước đó 3 tháng, tỷ phú người Anh còn tuyên bố sẽ không đưa ra quyết định nóng vội và muốn trao cho Amorim 3 năm để xây dựng đội bóng.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, Ratcliffe thừa nhận đã đưa ra "những quyết định không được lòng người" tại MU. Dù không nêu đích danh Amorim, ông khẳng định "sự thay đổi là cần thiết để CLB trở nên tốt hơn" và tin rằng MU bắt đầu cho thấy dấu hiệu tích cực.

"Manchester United phải được xây dựng trên nền tảng kỷ luật, chuyên nghiệp và tầm nhìn dài hạn. Chúng tôi ở đây để tạo ra thành công thật sự, không chỉ những kết quả nhất thời", ông nhấn mạnh.

Với việc chia tay Amorim, MU tiếp tục chi khoản đền bù lớn cho một HLV khác chỉ trong vòng 15 tháng. Daily Mail tiết lộ Amorim nhận khoảng 10 triệu bảng tiền bồi thường, trong khi trước đó chi gần 8,7 triệu bảng để sa thải Erik ten Hag.

