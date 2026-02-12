Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chủ MU nói lý do chia tay Amorim

  • Thứ năm, 12/2/2026 18:03 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Tỷ phú Sir Jim Ratcliffe phá vỡ im lặng liên quan đến việc MU sa thải HLV Ruben Amorim hồi đầu năm 2026.

Theo Ratcliffe, việc thay đổi băng ghế chỉ đạo là cần thiết.

Amorim bị MU sa thải hôm 5/1, ngay sau trận hòa 1-1 với Leeds United. Trong buổi họp báo sau trận tại Elland Road - cũng là lần cuối xuất hiện trên cương vị HLV trưởng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thẳng thắn tuyên bố ông đến Old Trafford để làm "nhà quản lý chứ không phải HLV", ngầm ám chỉ những bất đồng với thượng tầng CLB.

Theo The Telegraph, Amorim bùng nổ trong một cuộc họp nội bộ sau khi Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox đề xuất thay đổi hệ thống chiến thuật. The Athletic cho biết Wilcox cùng CEO Omar Berrada là những người trực tiếp ra quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân này.

Thời điểm đó, vai trò của Sir Jim Ratcliffe chưa được làm rõ. Trước đó 3 tháng, tỷ phú người Anh còn tuyên bố sẽ không đưa ra quyết định nóng vội và muốn trao cho Amorim 3 năm để xây dựng đội bóng.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, Ratcliffe thừa nhận đã đưa ra "những quyết định không được lòng người" tại MU. Dù không nêu đích danh Amorim, ông khẳng định "sự thay đổi là cần thiết để CLB trở nên tốt hơn" và tin rằng MU bắt đầu cho thấy dấu hiệu tích cực.

"Manchester United phải được xây dựng trên nền tảng kỷ luật, chuyên nghiệp và tầm nhìn dài hạn. Chúng tôi ở đây để tạo ra thành công thật sự, không chỉ những kết quả nhất thời", ông nhấn mạnh.

Với việc chia tay Amorim, MU tiếp tục chi khoản đền bù lớn cho một HLV khác chỉ trong vòng 15 tháng. Daily Mail tiết lộ Amorim nhận khoảng 10 triệu bảng tiền bồi thường, trong khi trước đó chi gần 8,7 triệu bảng để sa thải Erik ten Hag.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Mourinho sắp dẫn dắt Ronaldo?

Theo nguồn tin ESPN tại Bồ Đào Nha, Jose Mourinho nhiều khả năng rời Benfica sau World Cup 2026, mở đường để Ruben Amorim trở lại dẫn dắt đội bóng tại Estádio da Luz trong mùa hè này.

18:02 10/2/2026

'Mainoo có nên kiện Amorim'

Gary Lineker đánh giá cao sự trở lại của Kobbie Mainoo sau trận Manchester United thắng Tottenham 2-0 tại Premier League ở vòng 25 Premier League tối 7/2.

05:29 10/2/2026

Bóng đá chọn Mainoo, không chờ Amorim

Kobbie Mainoo thăng hoa khi Ruben Amorim rời MU với một hệ thống chưa kịp "đơm hoa kết quả", qua đó phơi bày sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

19:23 9/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

amorim Amorim

Đọc tiếp

Vi sao Super League sup do? hinh anh

Vì sao Super League sụp đổ?

9 phút trước 18:00 12/2/2026

0

Phán quyết có lợi từ tòa án không đủ cứu một dự án thiếu đồng thuận, và Super League rốt cuộc gục ngã vì đi ngược lại cấu trúc mở vốn là nền tảng của bóng đá châu Âu.

Fan cuong toc xu cua MU doi doi hinh anh

Fan cuồng tóc xù của MU đổi đời

9 phút trước 18:00 12/2/2026

0

Frank Ilett - hay còn được biết đến với biệt danh The United Strand, đang từng bước biến lời hứa chờ 5 trận thắng liên tiếp của MU thành cú hích đổi đời ngoài sức tưởng tượng.

MU con bao nhieu co hoi du Champions League? hinh anh

MU còn bao nhiêu cơ hội dự Champions League?

2 giờ trước 16:00 12/2/2026

0

Manchester United vẫn đang đứng vị trí thứ 4 sau trận hoà 1-1 trước West Ham ở vòng 26 Premier League, bám sát phía sau là Chelsea với một điểm ít hơn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý