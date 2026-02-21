MU chọn được HLV mới?

Michael Carrick trở thành ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng Manchester United sau mùa hè này.

Carrick có thể được MU bổ nhiệm chính thức.

Theo Daily Mail, ban lãnh đạo MU đánh giá cao sự điềm tĩnh và phong thái chuẩn mực của Carrick. "Quỷ đỏ" giành 13/15 điểm tối đa trong 5 trận và trở lại nhóm dẫn đầu, nhưng điều khiến Carick được khen ngợi là sự tận tâm với công tác đào tạo trẻ. HLV 44 tuổi không ngần ngại thực hiện chuyến đi tới Oxford vào giữa tuần để theo dõi trận thắng của đội trẻ tại FA Youth Cup.

Ban đầu, kế hoạch của CLB là bổ nhiệm Carrick đến hết mùa, trong lúc tìm kiếm một tên tuổi lớn giàu kinh nghiệm ở Premier League hoặc Champions League. Tuy nhiên, những gì Carrick thể hiện khiến phương án ngắn hạn trở thành một lựa chọn dài hơi. "Carrick giờ thật sự cạnh tranh cho bản hợp đồng lâu dài", truyền thông Anh nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhiều ứng viên khác không còn phù hợp với MU. Thomas Tuchel gia hạn hợp đồng với tuyển Anh đến năm 2028. Tương tự, Carlo Ancelotti sắp ký vào bản giao kèo mới với tuyển Brazil. Roberto De Zerbi mất điểm trầm trọng sau khi bị Marseille sa thải. Oliver Glasner vấp phải hoài nghi từ nội bộ, đặc biệt với hệ thống 3-4-3 từng gây tranh cãi dưới thời Ruben Amorim.

Ngược lại, cá nhân Carrick ghi điểm nhờ thành tích chuyên môn và sự điềm tĩnh đáng nể. Nhớ lại khoảnh khắc được trao quyền, Carrick chia sẻ: "Một tin tuyệt vời, nhưng tôi thấy rất bình thản. Mọi thứ đến một cách đúng đắn. Tôi ở đây đủ lâu để luôn hy vọng cơ hội này sẽ tới".

Thử thách tiếp theo của Carrick là chuyến làm khách tới sân của Everton. Ba điểm tại sân Hill Dickinson là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho tham vọng giành vé Champions League và cho cả tương lai của Carrick ở Old Trafford.

