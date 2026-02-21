Bốn điểm đến lý tưởng của Casemiro

Tiền vệ Casemiro cân nhắc các điểm đến sau khi hợp đồng với MU đáo hạn vào cuối mùa giải này.

Casemiro cân nhắc các điểm đến sau khi rời MU. Ảnh: Reuters.

Mới đây, Casemiro bị bắt gặp đang tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày tại Miami (Mỹ) cùng vợ Anna. Theo The Sun, chuyến đi này không đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn mang tính “thăm dò”, khi tiền vệ người Brazil cân nhắc các lựa chọn cho tương lai sau kỳ World Cup 2026.

Một trong những bến đỗ tiềm năng là Inter Miami, đội bóng do David Beckham đồng sở hữu. Đại diện MLS được cho là đã đưa Casemiro vào danh sách ưu tiên cho tuyến giữa, đặc biệt sau khi Sergio Busquets tuyên bố giải nghệ vào năm ngoái.

Nếu gia nhập đội bóng bang Florida, Casemiro sẽ có cơ hội sát cánh cùng Lionel Messi, người từng là kỳ phùng địch thủ của anh trong màu áo Barcelona khi còn khoác áo Real Madrid. Ngoài ra, Casemiro cũng có thể trở thành cầu thủ thứ 28 trong sự nghiệp từng thi đấu cùng cả Messi lẫn Cristiano Ronaldo.

Casemiro vẫn chưa hết thời. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh phương án sang Mỹ, Casemiro cũng nhận được sự quan tâm từ Porto và Sao Paulo, hai đội bóng chắp cánh cho hành trình chuyên nghiệp của tiền vệ này. Sao Paulo được cho là sẵn sàng đề nghị bản hợp đồng hai năm, kèm theo cơ hội làm việc trong ban lãnh đạo sau khi giải nghệ.

Ngoài ra, Saudi Pro League cũng là một lựa chọn khả thi. Casemiro có thể tái ngộ người đồng đội cũ Ronaldo tại Al Nassr, trong bối cảnh các CLB Saudi Arabia đang tích cực tìm kiếm những tân binh chất lượng và giàu kinh nghiệm. Phong độ hiện tại của tiền vệ Brazil cho thấy anh vẫn đủ khả năng thi đấu trong môi trường có nhịp độ chậm như tại Saudi Arabia.

Hiện tại, Casemiro tập trung hoàn tất mùa giải cùng MU với tham vọng giành vé dự Champions League mùa tới. Anh cũng chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn khi cùng tuyển Brazil tranh tài tại World Cup 2026.

