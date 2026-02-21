Cú sốc với Dele Alli

Tiền vệ Dele Alli đối mặt với nguy cơ đánh mất công ty bất động sản do không hoàn tất thủ tục hành chính theo quy định.

Alli gặp thêm rắc rối.

Theo The Sun, doanh nghiệp cho thuê nhà mang tên Future Homes Investments của Alli, được định giá khoảng 1,8 triệu bảng, có thể bị giải thể do không nộp bản xác nhận thông tin cơ bản của công ty đúng hạn. Hạn chót để hoàn thành hồ sơ là trước ngày 1/12/2025, tuy nhiên tiền vệ này đã không thực hiện nghĩa vụ pháp lý.

Tại Anh, việc không nộp báo cáo bắt buộc cho Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp được xem là hành vi vi phạm pháp luật. Alli đã nhận được cảnh báo bằng văn bản cùng thông báo phạt cố định. Nếu tiếp tục không tuân thủ, anh có thể bị truy tố và đối mặt với mức phạt lên tới 2.000 bảng.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp có quyền khởi động thủ tục xóa tên doanh nghiệp khỏi sổ đăng ký, đóng băng tài khoản ngân hàng của công ty và chuyển giao tài sản cho Nhà nước theo quy định hiện hành. Điều này đồng nghĩa công ty của Alli có nguy cơ bị ngừng hoạt động nếu không kịp thời khắc phục sai sót.

Sự nghiệp Alli lao dốc.

Rắc rối pháp lý xuất hiện chỉ ít ngày sau khi truyền thông Anh tiết lộ Alli thua gần 150.000 bảng khi chơi poker. Những thông tin này càng khiến hình ảnh của cựu sao Tottenham và Everton trở nên tiêu cực trong mắt người hâm mộ.

Alli từng có sự nghiệp đầy hứa hẹn khi khoác áo tuyển Anh 37 lần, nhưng anh chưa trở lại đội hình “Tam sư” kể từ năm 2019. Ở cấp CLB, lần gần nhất anh thi đấu tại Premier League là trong màu áo Everton vào năm 2022. Sau quãng thời gian ngắn gắn bó với CLB Como tại Italy, tiền vệ 29 tuổi bị thanh lý hợp đồng vào tháng 9/2025.

Từ một trong những tài năng sáng giá nhất bóng đá Anh, Alli giờ đây không chỉ tìm cách cứu vãn sự nghiệp sân cỏ mà còn phải đối mặt với những thách thức lớn trong lĩnh vực kinh doanh.

Vinicius có thật sự đáng thương như ta vẫn nghĩ? Vinicius là tâm điểm những ngày gần đây của làng túc cầu khi anh là mục tiêu bị nhắm đến của các cổ động viên quá khích.