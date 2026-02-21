Kịch bản Barca bán đứt Rashford với giá khủng

Tương lai của Marcus Rashford trở nên khó đoán khi xuất hiện thông tin Barcelona có thể mua đứt tiền đạo người Anh rồi bán ngay trong hè 2026.

Rashford có thể bị Barca bán đứt.

Sau thời gian sa sút tại MU, Rashford cập bến Barcelona theo dạng cho mượn mùa 2025/26. Đội bóng xứ Catalonia chấp nhận trả toàn bộ mức lương 315.000 bảng/tuần, kèm điều khoản mua đứt khoảng 26 triệu bảng.

Tại La Liga, Rashford tìm lại phong độ khi ghi 10 bàn và có 13 kiến tạo, trở thành phương án tấn công đáng tin cậy trong đội hình của HLV Hansi Flick. Không ngạc nhiên khi cả cầu thủ lẫn Barca đều mong muốn gắn bó lâu dài.

Tuy nhiên, theo Football365, Barca cân nhắc một kịch bản thực dụng hơn. Do gặp khó khăn tài chính, đội chủ sân Nou Camp được cho là mở đàm phán với MU nhằm điều chỉnh điều khoản mua đứt. Họ cho rằng mức phí và cấu trúc lương hiện tại còn quá cao.

Dù vậy, MU nâng mức định giá Rashford lên cao hơn khoảng 20 triệu bảng so với điều khoản ban đầu và không sẵn sàng nhượng bộ. Do đó, Barca có thể kích hoạt điều khoản mua đứt rồi bán Rashford cho đội bóng khác. Thậm chí, có những CLB sẵn sàng chi 60 triệu euro (khoảng 52 triệu bảng), giúp Barca gần như nhân đôi khoản đầu tư trong thời gian ngắn.

Dù vậy, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định cánh cửa để Rashford ở lại Nou Camp vẫn rộng mở. Theo nhà báo người Italy, Barca hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo 28 tuổi. Thế nhưng, yếu tố tài chính là rào cản lớn, gồm phí chuyển nhượng và cấu trúc lương.

Mùa hè 2026 vì thế hứa hẹn là bước ngoặt then chốt với Rashford, giữa việc tiếp tục gắn bó với sân Camp Nou hoặc trở thành quân bài tài chính trong toan tính của Barca.