Khối tài sản khổng lồ của Son Heung-min

Tiền đạo Son Heung-min tích lũy khối tài sản ấn tượng trước khi sang Mỹ chơi bóng.

Son kiếm bộn tiền ở châu Âu.

Truyền thông Mỹ cho biết mức lương của Son tại Los Angeles FC rơi vào khoảng 11,2 triệu USD mỗi năm, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất giải MLS. Đội bóng Mỹ cũng phải trả cho Tottenham số tiền 26,5 triệu USD để chiêu mộ Son, con số kỷ lục trong lịch sử chuyển nhượng của CLB.

Tuy nhiên, mức lương tại LAFC vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với khối tài sản mà tiền đạo người Hàn Quốc đã tích lũy trong suốt sự nghiệp. Nhiều ước tính cho rằng tổng tài sản ròng của Son hiện vào khoảng 100 triệu USD , đến từ tiền lương, thưởng thành tích và đặc biệt là các hợp đồng quảng cáo lớn tại thị trường Hàn Quốc và châu Á.

Trước khi sang Mỹ thi đấu, Son đã xây dựng tên tuổi tại châu Âu trong màu áo các CLB như Hamburg, Bayer Leverkusen và đặc biệt là Tottenham, nơi anh ghi hàng trăm bàn thắng và trở thành biểu tượng của đội bóng London. Những thành công tại châu Âu không chỉ giúp Son nâng cao danh tiếng mà còn mang lại nguồn thu khổng lồ ngoài sân cỏ.

Dù vậy, việc chuyển sang MLS vẫn được xem là bước đi hợp lý của Son trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Giải đấu tại Mỹ đang ngày càng thu hút nhiều ngôi sao lớn và mở ra cơ hội thương mại đáng kể cho các cầu thủ nổi tiếng trên toàn cầu.

Với tầm ảnh hưởng rộng khắp tại châu Á, Son được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp MLS mở rộng sức hút tại thị trường này, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh của LAFC trên bản đồ bóng đá thế giới.

Pha bóng 'dọn cỗ' của Son Heung-min Sáng 22/2, Son Heung-min có tình huống kiến tạo như đặt giúp LAFC hạ gục Inter Miami 3-0 ở trận mở màn MLS 2026.