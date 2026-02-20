Khoản nợ cản trở tham vọng của MU

Dù sắp thu về 64 triệu bảng từ Marcus Rashford và Rasmus Hojlund, Manchester United vẫn chìm trong áp lực nợ chuyển nhượng khổng lồ.

MU dự kiến chia tay Rashford và Hojlund trong mùa Hè. Ảnh: Reuters.

Manchester United có thể bán Marcus Rashford với giá 26 triệu bảng nếu Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt.

Tại Italy, Napoli sẵn sàng chi 38 triệu bảng để sở hữu Rasmus Hojlund nếu giành vé dự Champions League. Tổng cộng, "Quỷ đỏ" dự kiến thu về khoảng 64 triệu bảng trong mùa hè nhờ hai cái tên kể trên.

Con số này gần chạm mốc 75 triệu bảng, mức giá của mục tiêu hàng đầu Elliot Anderson. Trên lý thuyết, MU chỉ cần bù thêm một phần nhỏ để hoàn tất thương vụ. Nhưng bức tranh tài chính thực tế của CLB lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Theo chuyên gia tài chính Adam Williams, nợ chuyển nhượng của MU đang ở mức 540 triệu bảng, theo báo cáo mới nhất ở quý I.

Trong đó, 324 triệu bảng phải thanh toán trước tháng 9 năm nay. CLB dự kiến thu 77 triệu bảng từ các khoản trả góp chuyển nhượng trước đó. Tuy nhiên, khoản phải chi vẫn rất lớn.

Điều này đồng nghĩa tiền bán Rashford và Hojlund gần như không tạo ra khác biệt đáng kể. Ưu tiên của MU là xử lý nghĩa vụ tài chính trước khi nghĩ đến một bản hợp đồng bom tấn.

Việc chia tay các cầu thủ hưởng lương cao như Casemiro hay Jadon Sancho sẽ giúp giảm tải quỹ lương. Tuy nhiên, giải phóng lương khác xa với việc tạo ngân sách chuyển nhượng mới.

Tình hình tài chính không ổn có thể ảnh hưởng tới tham vọng chiêu mộ Elliot Anderson. Ảnh: Reuters.

Trong hai mùa gần nhất, MU không góp mặt ở Champions League. Hệ quả là doanh thu tài trợ, tiền thưởng và nguồn thu ngày thi đấu đều suy giảm. Mùa hè trước, Ineos vẫn chi 232 triệu bảng cho 5 tân binh. Các khoản thanh toán đó đang được trả dần theo từng đợt.

Khoản nợ 540 triệu bảng hiện là mức cao nhất Premier League. Nếu không cải thiện doanh thu, CLB buộc phải thắt chặt chi tiêu. Dự án "Project 90" đã được INEOS khởi động để cân bằng sổ sách, nhưng tác động không thể đến ngay lập tức.

Vì vậy, suất dự Champions League trở thành yếu tố sống còn. Giải đấu này có thể mang về hơn 100 triệu bảng tiền thưởng và doanh thu liên quan.

Một vị trí trong top 4 không chỉ là mục tiêu chuyên môn. Đó còn là điều kiện để Manchester United nuôi hy vọng chiêu mộ Elliot Anderson. Tham vọng vẫn còn, nhưng trước hết “Quỷ đỏ” phải giải bài toán tài chính.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.