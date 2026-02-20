MU sắp 'giải phóng' 65 triệu tiền lương

Việc hàng loạt trụ cột có thể rời đi hè này giúp Manchester United đứng trước cơ hội tái cấu trúc mạnh tay quỹ lương và mở đường cho một cuộc cải tổ thực sự.

Casemiro sẽ rời MU cuối mùa giải này. Ảnh: Reuters.

Mùa hè chưa đến nhưng những con số đã nói lên nhiều điều về hướng đi sắp tới của Manchester United. Theo ước tính, nếu các thương vụ chia tay diễn ra đúng kế hoạch, đội chủ sân Old Trafford có thể giảm tới 65 triệu bảng tiền lương mỗi năm.

Danh sách những cái tên được nhắc đến không hề nhỏ. Casemiro đứng đầu với mức lương khoảng 18,2 triệu bảng/năm. Marcus Rashford theo sau với 15,6 triệu bảng.

Jadon Sancho nhận 10,4 triệu bảng, Andre Onana 6,2 triệu bảng. Joshua Zirkzee (5,4 triệu bảng), Rasmus Hojlund (4,4 triệu bảng) và Tyrell Malacia (3,9 triệu bảng) cũng nằm trong diện có thể rời CLB.

Tổng cộng, đó là khoản quỹ lương khổng lồ mà Manchester United có thể cắt giảm nếu những hợp đồng này không còn xuất hiện trong sổ sách từ mùa giải tới.

Thực tế, một số cầu thủ trong danh sách hiện không còn nhận toàn bộ lương từ Manchester United do đang thi đấu theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, khi họ chính thức rời CLB theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn, đội bóng sẽ thực sự giải phóng được phần lớn gánh nặng tài chính.

Trong bối cảnh các quy định về lợi nhuận và bền vững tài chính ngày càng siết chặt, việc kiểm soát quỹ lương trở thành ưu tiên hàng đầu. Manchester United hiểu rằng muốn tái thiết đội hình một cách nghiêm túc, họ cần tạo ra không gian tài chính đủ lớn.

65 triệu bảng mỗi năm không chỉ là một con số trên giấy tờ. Đó là nguồn lực để đầu tư vào những mục tiêu phù hợp hơn, cân bằng cấu trúc lương trong phòng thay đồ và xây dựng lại nền tảng dài hạn. Mùa hè tới có thể không chỉ là kỳ chuyển nhượng, mà là bước ngoặt trong chiến lược vận hành của Manchester United.

