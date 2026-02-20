Thời tiết hôm nay 20/2: Nam Bộ nắng nóng cục bộ, miền Bắc có sương mù

Thời tiết ngày 20/2, khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 19 đến ngày 21/2, tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gây giảm tầm nhìn cục bộ. Riêng đêm 19 và sáng 20/2, vùng núi phía Bắc có mưa nhỏ rải rác. Trời rét về đêm và sáng, người dân cần chú ý giữ ấm.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi xảy ra dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Các khu vực còn lại đêm không mưa, ngày trời nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 19, ngày 20/2

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi và trung du đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ.Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-24 độ, phía Nam 25-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.