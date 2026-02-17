Mùng 1 Tết: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ có nơi trên 35°C

Dự báo thời tiết mùng 1 Tết Nguyên đán, miền Bắc đón không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm, miền Nam có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35°C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong mùng 1 Tết Nguyên đán

Ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, trong khi miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh, trời mưa rét thì miền Nam xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35°C, miền Trung cũng xuất hiện mưa ở nhiều nơi.

Khoảng gần sáng 17/2 (mùng 1 Tết), vùng núi phía Đông Bắc Bộ chịu tác động bởi đợt không khí lạnh. Khoảng chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh liên tục tràn về miền Bắc đúng mùng 1 Tết. Ảnh minh hoạ: Đào Đạt

Trên đất liền, nhiệt độ giảm, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét từ đêm mùng 1 kéo dài đến mùng 3 Tết, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp bởi đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, từ gần sáng và ngày 17/2 (mùng 1 Tết) đến 19/2 (mùng 3 Tết), Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19°C.

Trong ngày mùng 1 Tết, Nghệ An đến TP Huế phổ biến kiểu thời tiết có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều nơi thời tiết tương đối thuận lợi - ban ngày đón nắng, mưa rào xuất hiện vài nơi, chủ yếu vào ban đêm. Riêng các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong khoảng thời gian từ mùng 1 đến mùng 4 Tết.

Ngày đầu năm mới, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Trong đó, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước mùng 1 Tết Nguyên đán

TP Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, khu Tây Bắc có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, từ chiều gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc đêm mưa rào vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.