Thời tiết hôm nay 15/2: Miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương

Ngày 15/2, khu vực miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi rét.

Hiện nay (15/2), phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27°C.

🔹 Trên đất liền:Khoảng gần sáng 17/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 17/2 được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.Từ đêm 16/2 đến 19/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.Từ đêm 17-19/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.Hà Nội: từ đêm 16–19/2 có mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/02 trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17-19°C.

🔹 Trên biển:Từ gần sáng 17/2, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 1,5-2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh; sóng cao 3,0-5,0m.Từ 18/2, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, giật 7-8, biển động; sóng cao 2,0-4,0m.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 15/2:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ.Nhiệt độ cao nhất : 25-27 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 17 độ.Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ.Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.