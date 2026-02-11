Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

WEATHER

Thời tiết ngày 11/2: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có mưa

  • Thứ tư, 11/2/2026 07:11 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Sáng nay (11/2), không khí lạnh có cường độ yếu và lệch đông tăng cường xuống nước ta khiến miền Bắc có mưa nhỏ vào buổi sáng, từ chiều mưa giảm, trời tiếp tục rét.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thoi tiet anh 1

Miền Bắc có mưa nhỏ trong sáng nay (11/2).

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Dự báo ngày mai (12/2), nhiệt độ tăng nhanh, miền Bắc có chuỗi ngày ấm áp kéo dài đến Tết với hình thái thời tiết sáng và đêm trời rét, trưa chiều hửng nắng, ít mưa.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Dự báo từ mai, nhiệt độ tăng dần ở Thanh Hoá – Huế, trời ấm áp kéo dài đến khoảng mùng 4 Tết.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hòa cũ hôm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Từ ngày mai đến Tết, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm mưa, trời nắng gián đoạn.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, miền Đông có nơi trên 33 độ.

TP.HCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội đêm Giao thừa

Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh gây mưa rét, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội từ nay đến mùng 2 Tết Nguyên đán.

38:2301 hôm qua

Dự báo thời tiết đến mùng 6 Tết: Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin dự báo thời tiết Hà Nội và các vùng miền từ nay đến mùng 6 Tết Nguyên đán, miền Bắc khả năng sắp đón không khí lạnh tăng cường yếu.

21:54 8/2/2026

Dự báo thời tiết ngày 8/2: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét

Dự báo thời tiết ngày 8/2, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, bao trùm miền Bắc khiến nhiệt độ khu vực này giảm mạnh, trời mưa rét, buốt giá.

06:28 8/2/2026

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-co-mua-post1820071.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thời tiết Phú Yên Không khí lạnh Miền Bắc Hà Nội Thời tiết Tết Nguyên đán

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý