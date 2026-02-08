Dự báo thời tiết ngày 8/2: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét

Dự báo thời tiết ngày 8/2, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, bao trùm miền Bắc khiến nhiệt độ khu vực này giảm mạnh, trời mưa rét, buốt giá.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay khối không khí lạnh mạnh sau khi ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ gây mưa rải rác đã được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ nay đến sáng sớm 9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ngày 8-9/2, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại. Từ 8/2, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 10-13°C, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C, Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Dự báo chi tiết nhiệt độ các khu vực sau khi chịu tác động của không khí lạnh tăng cường mạnh. Nguồn: NCHMF.

Thời tiết Hà Nội trong ngày và đêm 8/2 có mưa, mưa rào, trời rét đậm trong hai ngày 8-9/2. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 10-12°C.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ gần sáng 8/2 đến ngày 9/2, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng có băng giá và mưa tuyết.

Khu vực Nam Bộ trong ngày 8/2 trời ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi cao hơn, thấp nhất 21-24°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 8/2/2026

TP Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C. Nhiệt độ cao nhất 15-17°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, Lai Châu và Điện Biên 13-16°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C, có nơi trên 21°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Nhiệt độ cao nhất 15-18°C, có nơi trên 18°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18°C, phía Nam 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-21°C, phía Nam 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.