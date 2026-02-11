Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phạt hai tài xế vượt ẩu từ hình ảnh người dân gửi về

  • Thứ tư, 11/2/2026 07:04 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Từ clip, hình ảnh do người dân cung cấp, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt hai tài xế điều khiển xe vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc và cầu Đại Nga.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mời làm việc, xử phạt hai tài xế có hành vi “vượt xe trong những trường hợp không được vượt” sau khi tiếp nhận phản ánh, clip do người dân cung cấp trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông.

Deo Bao Loc anh 1

Hình ảnh xe khách BKS 50F-041.87 vượt ẩu được người dân ghi lại.

Trước đó, khoảng 13h ngày 23/1, xe khách BKS 50F-041.87 lưu thông trên đèo Bảo Lộc với tốc độ cao. Dù đoạn đường có vạch kẻ liền, tầm nhìn bị che khuất bởi khúc cua, tài xế vẫn lấn sang làn ngược chiều để vượt xe phía trước. Đúng thời điểm này, một xe khách khác đi theo chiều ngược lại xuất hiện, buộc các phương tiện phải phanh gấp để tránh nguy cơ va chạm trực diện.

Tiếp đó, ngày 25/1, xe tải BKS 71C-088.30 cũng bị ghi hình khi có hành vi vượt ẩu trên cầu Đại Nga (đoạn qua phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng). Clip do người dân cung cấp nhanh chóng được chuyển đến cơ quan chức năng.

Sau khi xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời tài xế Hà Duy Khánh (SN 1982, trú TP.HCM) điều khiển xe khách 50F-041.87 và tài xế Nguyễn Thanh Phong (SN 1988, trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải 71C-088.30 đến làm việc.

Deo Bao Loc anh 2Deo Bao Loc anh 3

Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với hai tài xế điều khiển xe ôtô tải vượt ẩu.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt về lỗi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt” theo Điểm a, Khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với mỗi trường hợp.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc tiếp nhận, xử lý thông tin vi phạm do người dân cung cấp là kênh giám sát hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, nhất là trên các tuyến đèo dốc tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xu-phat-2-tai-xe-vuot-au-tu-clip-hinh-anh-nguoi-dan-cung-cap-post1820008.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

