Công bố Quyết định kiểm tra với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

Đoàn kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị ở địa phương ở Ninh Bình sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN.

Ngày 3/3, tại trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Đoàn công tác đã công bố Quyết định số 18 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, trong đó tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan. Kế hoạch kiểm tra, giám sát được chia làm 2 đợt.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhằm kịp thời phát hiện, ghi nhận các kết quả, ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức đảng trực thuộc tại Ninh Bình, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm từ đó hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Quá trình kiểm tra đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra; bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.

Vì nội dung giám sát nhiều trong thời gian kiểm tra ngắn, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình hoàn thiện báo cáo theo đề cương báo cáo có phụ lục kèm theo, trong đó có việc đánh giá phải trên cơ sở kết quả thực hiện, đối chiếu với mục đích, yêu cầu của Nghị quyết, Chỉ thị và văn bản liên quan, xác định rõ đối tượng, nội dung, không nêu chung chung, có số liệu minh họa cụ thể với từng nội dung báo cáo.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt công tác chuẩn bị nhân sự; bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử; thực hiện bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, bảo đảm chất lượng đại biểu và tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách.

Địa phương cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Đối với các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 18, cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự phân công, điều hành của lãnh đạo Đoàn; chủ động, tập trung trong thẩm tra, xác minh, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Đoàn thực hiện chế độ bảo mật tài liệu, kỷ luật phát ngôn và thực hiện nghiêm nội quy, quy định trong làm việc, sinh hoạt tại các đơn vị đến kiểm tra, tránh hình thức, không gây xáo trộn, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo nội dung, tiến độ thực hiện cuộc kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, giám sát và khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cũng là dịp để tỉnh rà soát, đánh giá lại tất cả các nội dung, phần việc đã, đang và sẽ triển khai để có giải pháp điều chỉnh kịp thời.

Tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% trở lên và vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, trung thực và chính xác, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc đạt kết quả cao nhất theo yêu cầu đề ra.