Bùn nhão bủa vây nhà dân ở điểm đen ùn tắc của Thủ đô

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được triển khai với tổng kinh phí đầu tư gần 400 tỷ đồng . Trong quá trình thực hiện, dự án gặp khó khăn khi phương án bàn giao mặt bằng của một số hộ dân chưa được thống nhất, kèm theo nhiều đơn thư khiếu nại phát sinh. Qua nhiều đợt tuyên truyền, vận động và đối thoại của chính quyền địa phương, đến tháng 11/2024, đa số các hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án.