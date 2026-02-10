Việt kiều Đức vượt hàng nghìn km về Việt Nam thả cá

8h sáng 10/12 (tức 23 tháng Chạp), tại công viên Thanh Xuân (Hà Nội), rất đông người dân tới thả cá chép xuống hồ dịp lễ cúng ông Công ông Táo.

Nhiều người tranh thủ làm lễ, phóng sinh cá chép sớm trước giờ đi làm. Tại hồ điều hòa, khuôn viên công viên Thanh Xuân, Ban Quản lý bố trí tấm bạt rộng để thả cá, giúp người dân không phải tiến sát mép hồ để đảm bảo an toàn.

"Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết tại Việt Nam cùng bố mẹ, tôi thấy lễ thả cá là trải nghiệm rất thú vị và mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Hy vọng sắp tới, tôi sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu thêm các hoạt động văn hóa truyền thống dịp Tết cổ truyền tại Việt Nam", Vanessa (19 tuổi, Việt kiều tại Đức) nói.

Vừa phóng sinh cá chép, người dân vừa đọc văn khấn cầu chúc cho năm mới tốt lành.

Cầu Long Biên là địa điểm quen thuộc người dân Hà Nội tìm tới để thả cá. Tại đây, hàng loạt biển báo "Thả cá, đừng thả túi nilon" được các bạn trẻ trong nhóm Cá Chép treo dọc lan can cầu nhằm mục đích nhắc nhở người dân có ý thức giữ vệ sinh môi trường.

Dọc cầu Long Biên, người dân được các bạn tình nguyện viên hỗ trơ thả cá từ trên cao và dọn dẹp túi nhựa, rác thải.

Cá chép vàng được các tình nguyện viên đưa vào thùng, sau đó thả từ từ xuống sát mép nước để cá được phóng sinh an toàn.

"Nhóm chúng mình đã tới cầu Long Biên từ 5h, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết và được hướng dẫn cách thả cá an toàn. Sau nhiều năm triển khai, mình thấy người dân đã có sự hưởng ứng nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ đoàn tình nguyện viên và thay đổi các thói quen xấu như thả cá từ trên cao, thả tro bụi, xả rác bừa bãi...", (Gia Linh, 21 tuổi, phường Hà Đông) nói.

10h sáng 10/2 tại bến đò Ngọc Lâm (phường Long Biên), đông đảo người dân địa phương có mặt để thực hiện lễ phóng sinh cá chép.

Tại địa điểm, có nhóm bạn trẻ hỗ trợ người dân thả cá, thu gom rác, tro bụi và túi nhựa... tránh gây ô nhiễm nguồn nước.

Người dân trèo lên các tàu thuyền neo đậu tại bến đò để thả cá. Có người mang hẳn chậu cá chép với số lượng khoảng 20 con để phóng sinh.

Ông Phạm Hùng Cường (phó Đoàn Thanh niên phường Bồ Đề) cho biết sau nhiều năm triển khai, người dân địa phương phản ứng tích cực trước sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và dần thay đổi thói quen thả cá, tro bụi, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, nhiều người dân còn đem ban thờ, bát hương, tro... thả trực tiếp xuống sông, gây ảnh hưởng môi trường nước.

Sáng 10/2 (23 tháng Chạp), nhiều người thuê ghe ra giữa sông Sài Gòn để thả cá chép ngày cúng ông Công, ông Táo.

