Châu Á rực rỡ trước Tết Bính Ngọ

|
Chương trình nghệ thuật sắp đặt mang tên “Guardians of Legacy” (Những người gìn giữ di sản), được chuẩn bị cho Tết Nguyên đãn Bính Ngọ 2026 tại khu Kwai Chai Hong, Chinatown, Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 29/1.
|
Tâm điểm du xuân và lễ hội năm mới của Malaysia hội tụ tại chùa Thiên Hậu - một trong những quần thể kiến trúc tâm linh lớn bậc nhất Đông Nam Á. Ngôi chùa khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng nghìn chiếc đèn lồng đỏ cùng các tiểu cảnh được bài trí công phu.
|
Ngay từ sớm, dòng người đã nô nức đổ về chùa Thiên Hậu du xuân, chiêm bái và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, báo hiệu một mùa Tết ấm no, sung túc đang cận kề.
|
Tại Indonesia, công tác lắp đặt hệ thống đèn trang trí, chuẩn bị cho các hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại đền Amurva Bhumi ở Jakarta đang được gấp rút hoàn thiện trong ngày 10/2, tức ngày 23 tháng Chạp, nhằm mang đến không gian lễ hội trang nghiêm và rực rỡ.
|
Các tín đồ tiến hành lau rửa tượng thánh tại đền Amurva Bhumi, một nghi lễ truyền thống trước thềm Tết Âm lịch. Hoạt động này thể hiện sự tôn kính, thanh tẩy không gian linh thiêng và gửi gắm ước nguyện bình an, may mắn cho năm mới của cộng đồng người Hoa tại Indonesia.
|
Một nghệ nhân tỉ mỉ hoàn thiện đầu rồng phục vụ các màn múa truyền thống trước thềm Tết Nguyên đán tại Manila (Philippines), ngày 6/2.
|
Dòng người đổ về phố Ongpin, thuộc khu Binondo, Manila, Philippines - khu Chinatown lâu đời nhất thế giới - để mua sắm đặc sản Trung Hoa, đồ trang trí và vật phẩm cầu may trong ngày 23 tháng Chạp cũng như những ngày sát Tết âm lịch. Dọc các tuyến phố, các gian hàng bày bán đủ loại bùa may mắn, đồ phong thủy và quà Tết.
|
Một chiếc đèn lồng khổng lồ lấy cảm hứng từ linh vật Ngựa trong 12 con giáp được trưng bày tại Singapore. Cùng với đó, hệ thống đèn lồng chào đón Tết Nguyên đán 2026 đã chính thức được thắp sáng tại khu Chinatown, mở màn cho mùa lễ hội lớn nhất trong năm của cộng đồng người Hoa tại đảo quốc sư tử.
|
Mỗi dịp Tết Âm lịch, các khu phố người Hoa ở Singapore rực rỡ trong sắc đỏ truyền thống, từ Chinatown đến những trung tâm thương mại lớn. Đèn lồng với đủ kích cỡ, kiểu dáng và màu sắc được treo dọc các tuyến phố, thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong thời gian lễ hội, du khách còn có cơ hội hòa mình vào không khí Tết sôi động với các lễ diễu hành đầy màu sắc, chợ Tết nhộn nhịp và những màn múa lân - sư tử đặc trưng.
|
Hình ảnh trang trí Tết Nguyên đán tại Quảng trường Senado ở Ma Cao, miền nam Trung Quốc, ngày 7/2.
|
Khi Tết Nguyên đán 2026 đến gần, không khí lễ hội rộn ràng lan tỏa khắp các địa phương trên toàn Trung Quốc. Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Tự Cống lần thứ 32 được tổ chức trước thềm Tết Nguyên đán tại tỉnh Tứ Xuyên ngay lập tức trở thành điểm nhấn văn hóa, thu hút hàng triệu lượt khách nhờ những màn trình diễn đèn lồng truyền thống có lịch sử hàng trăm năm với quy mô hoành tráng.
|
Dòng người nườm nượp đổ về khu lễ hội để chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đèn lồng thủ công tinh xảo, tái hiện sinh động hình ảnh các loài động vật, nhân vật thần thoại cùng những lát cắt đời sống trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Không gian lễ hội rực rỡ ánh sáng, kết hợp các màn trình diễn công nghệ hiện đại như drone, tạo nên bức tranh lễ hội giao thoa hài hòa giữa truyền thống và đương đại. Điểm đáng chú ý trong lễ hội là tác phẩm dài 180 mét tái hiện “Truyền thuyết Hoa Mộc Lan” cũng thu hút sự chú ý khi khắc họa hình ảnh nữ anh hùng cùng đoàn ngựa phi nước đại, vừa gợi nhắc câu chuyện lịch sử quen thuộc, vừa tôn vinh tinh thần và linh vật của năm mới.
|
Tại các khu chợ ở Lan Châu, người dân tất bật mua sắm đồ Tết, tạo nên nhịp sống sôi động trước thềm năm mới. Tại huyện Bác Ái, thành phố Tiêu Tác (Hà Nam), học sinh tiểu học hào hứng tương tác với “hổ” trong các tiết mục biểu diễn dân gian, mang đến niềm vui và sắc màu tuổi thơ ngày xuân.
|
Ở thị trấn Chankou, thành phố Định Tây (Cam Túc), các đội Shehuo truyền thống miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho những màn múa lân, múa rồng đặc sắc. Tại Đông Dương (Chiết Giang), các nghệ nhân khẩn trương hoàn thiện những chiếc đèn lồng rồng công phu, góp phần làm rực sáng không gian lễ hội. Ở Trương Dịch (Cam Túc), các đội Shehuo biểu diễn múa lân tại quảng trường và khu logistics, thu hút đông đảo người dân theo dõi. Đội trống biểu diễn phục vụ bà con tại thị trấn Thái Tử, thành phố Trâu Bình (Sơn Đông).
