Dự báo thời tiết ngày 12/2: TP.HCM mưa trái mùa, miền Bắc mưa phùn

Dự báo thời tiết ngày 12/2 (25 tháng Chạp), miền Bắc xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở nhiều nơi, trong khi miền Nam hứng mưa trái mùa.

Ngày 12/2, trong khi miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn thì miền Nam tiếp tục hứng mưa trái mùa. Ảnh minh họa: Nguyễn Liến.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 12/2

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, Bắc Bộ hiện nằm trong khối không khí lạnh ẩm nên trời âm u, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn.

Miền Nam cũng duy trì trạng thái nhiều mây nhưng là kiểu thời tiết mưa rào, được xem là hiện tượng mưa trái mùa tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Trong ngày 12/2 (25 tháng Chạp), khi không khí Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều địa phương miền Bắc duy trì trạng thái ẩm ướt, se lạnh, đặc biệt tại khu vực Đông Bắc Bộ. Mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù xuất hiện chủ yếu vào ban đêm và sáng sớm khiến tầm nhìn giảm, mặt đường trơn trượt, độ ẩm không khí duy trì ở mức cao. Trời rét về đêm và sáng.

Hình thái thời tiết này duy trì trong đêm 12 và ngày 13/2 khi Đông Bắc Bộ vẫn ghi nhận mưa phùn và sương mù rải rác vào đêm và sáng. Trời rét cũng tập trung chủ yếu trong khung giờ này.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến TP Huế, thời tiết ổn định hơn. Các địa phương này chỉ xuất hiện mưa vài nơi, lượng mưa không đáng kể. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét về đêm và sáng.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi. Trong các cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 12/2

TP Hà Nội đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, khu Tây Bắc 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, miền Đông có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.