Thêm nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì 'không tên' ở Vũng Tàu

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu pate, thịt, bơ cùng một số thành phần khác để kiểm tra nhanh; kết quả ban đầu chưa phát hiện các chất bảo quản bị cấm.

Ảnh minh họa.

Sáng 4/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết tiếp tục tiếp nhận và điều trị thêm nhiều bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Theo thông tin từ bệnh viện, đến khoảng 8 giờ ngày 4/3, đã có 54 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng chủ yếu như đau bụng, buồn nôn và nôn ói. Một số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, mất nước do nôn nhiều lần, phải được truyền dịch, theo dõi sức khỏe.

Qua khai thác bệnh sử, các bệnh nhân cho biết trước đó đều ăn bánh mì tại một điểm bán ở số 13 đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu. Cơ sở này không treo bảng hiệu nên thường được người dân gọi là tiệm bánh mì “không tên.” Theo ghi nhận, cơ sở kinh doanh trên mới chuyển về địa điểm này và bắt đầu bán hàng từ chiều đến tối trong những ngày gần đây.

Chiều 3/3, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu ghi nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh nói trên. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đang chuẩn bị tiếp tục bán hàng cho khách.

Theo thông tin từ chủ cơ sở, trong chiều 2/3, cơ sở này đã bán khoảng 170 ổ bánh mì cho khách. Đoàn kiểm tra ghi nhận điểm bán nằm ở mặt tiền đường Đồ Chiểu, trong khi khu vực sơ chế, chuẩn bị nguyên liệu thực phẩm lại đặt tại một địa chỉ khác.

Qua kiểm tra hồ sơ, cơ sở xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy khám sức khỏe của người trực tiếp chế biến. Tuy nhiên, chủ cơ sở chưa chứng minh được nguồn gốc của một số nguyên liệu đầu vào sử dụng để chế biến bánh mì.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu pate, thịt, bơ cùng một số thành phần khác để kiểm tra nhanh. Kết quả ban đầu chưa phát hiện các chất bảo quản bị cấm. Tuy vậy, để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và phục vụ công tác điều tra nguyên nhân, cơ sở vẫn bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động cho đến khi có kết luận xét nghiệm chính thức.

Trong sáng 4/3, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Nhân dân phường làm việc với chủ cơ sở bánh mì “không tên” trên.

Hiện các bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện, sức khỏe cơ bản ổn định.

Ngành Y tế và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân lựa chọn các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.