Phát hiện trẻ sơ sinh trôi trên sông

Trong lúc đi chơi, thiếu niên 12 tuổi đã phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh nổi trên sông Ba Vinh, Cà Mau, nên chạy về nhà kể lại vụ việc cho gia đình và trình báo cơ quan chức năng.

Theo báo cáo của Công an xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau, khoảng 15h30 ngày 5/3, em T.G.V. (12 tuổi) trong lúc đi chơi đã phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh nổi trên sông Ba Vinh, nên chạy về nhà kể lại vụ việc cho gia đình và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Mỹ đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin phục vụ điều tra. Đồng thời, rà soát nhân thân lai lịch của thi thể trẻ sơ sinh.

Quá trình công an điều tra hiện trường, nhiều người dân địa phương hiếu kỳ tập trung xem và quay phát tán lên mạng xã hội. Ngay sau đó, nhiều người dùng mạng xã hội đã bình luận, chia sẻ thông tin này.