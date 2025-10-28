Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thi thể trẻ sơ sinh dạt vào bờ biển Đà Nẵng

  • Thứ ba, 28/10/2025 17:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trong lúc đánh bắt hải sản, người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh đang trôi dạt.

Ngày 28/10, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin trên.

Thi the tre so sinh anh 1

Người dân phát hiện thi thể cháu bé trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: S.Q.

Theo ông Phong, khoảng 6h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể trẻ em trôi dạt vào bờ biển thôn Tân An (xã Bình Minh cũ, nay là xã Thăng An). Tử thi bị cuốn vào rác, chưa phân biệt được trai hay gái.

Nhận tin báo, lãnh đạo xã Thăng An chỉ đạo công an xã, các lực lượng phối hợp bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin điều tra.

Qua nhận dạng ban đầu, tử thi khoảng 1-3 tháng tuổi, có thể bị bỏ rơi. Hiện nay cơ quan chức năng chưa xác định được thân nhân của cháu.

Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng khám nghiệm tử thi, lấy mẫu ADN lưu trữ để phục vụ công tác điều tra.

Thống Nhất/VTC News

