Nữ điều dưỡng bị đâm 11 nhát khi cố gắng ngăn kẻ cầm dao

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đã bị đâm 11 nhát dao khi can ngăn người đàn ông dùng dao tấn công, truy sát nhiều người, trong đó có cả trẻ sơ sinh.

Ngày 24/10, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết, toàn bộ các nạn nhân trong vụ tấn công xảy ra sáng 23/10 tại khoa Sơ sinh đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, chữa trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Có 7 người bị thương sau vụ tấn công, truy sát tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23/10.

Trong 5 nạn nhân có 3 nhân viên y tế gồm chị Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung. Cả 3 đều là điều dưỡng viên, làm việc tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Hai người nhà bệnh nhân là nạn nhân trong vụ tấn công này gồm bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) và bà Phan Thị Tứ (64 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh). Ngoài ra, còn có hai cháu bé sơ sinh bị xây xát nhẹ.

Chị Nguyễn Thùy Trang bị thương với 11 vết đâm vào mặt, cổ, ngực, lưng.

Trong số các nạn nhân, nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với 11 vết đâm vào mặt, cổ, ngực, lưng. Trong đó, có 2 vết thương rất nặng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải.

Chị Trang được đồng nghiệp sơ cứu và nhanh chóng chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Nhờ được mổ cấp cứu trong “thời gian vàng”, sức khỏe chị đã tạm ổn định và đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa.

Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Tăng Xuân Hải thăm hỏi nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang.

Trước đó, khoảng 10h ngày 23/10, tại phòng 304, Khoa sơ sinh, đã xảy ra vụ người nhà bệnh nhân cầm dao tấn công khiến 7 người bị thương.

Nghi phạm được xác định là Bàn Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An). Vợ Vỹ mới sinh đôi thiếu tháng đang được điều trị tại Khoa sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sáng 23/10, khi bệnh viện làm thủ tục chuyển một trong hai bé sang Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Vỹ không có mặt.

Đến khoảng 10h cùng ngày, đối tượng bất ngờ quay lại phòng bệnh, cầm theo dao và tấn công hàng loạt người trong phòng. Thời điểm đó, trong phòng có 28 người, gồm 14 bệnh nhi và người nhà chăm sóc.

Ban đầu, Vỹ định tấn công vợ và con ruột nhưng bất thành, sau đó khống chế một bé sơ sinh khác, bóp cổ và đâm người bà là Phan Thị Tứ, cùng điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung (Bệnh viện đa khoa Đô Lương, đang học việc tại đây). Tiếp đó, hắn khống chế thêm một bé sơ sinh khác và đâm người bà là Ngô Thị Thu Thủy vào vùng cổ.

Hiện, các nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Nghe tiếng la hét, điều dưỡng Trần Thị Hồng lao vào giành lại cháu bé. Trong lúc hỗn loạn, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị truy đuổi vào phòng trực và bị đâm liên tiếp; điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài cũng bị tấn công tại hành lang của khoa.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện và Công an phường Trường Vinh kịp thời có mặt khống chế đối tượng Vỹ, bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Sáng 24/10, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm, tặng quà cho các nạn nhân trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân, ông Hoàng Phú Hiền đã biểu dương tinh thần dũng cảm của các nhân viên y tế đã quên mình để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong vụ tấn công này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn các nạn nhân yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để trở về với gia đình và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân.