Danh tính đối tượng đâm 7 người ở Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An

  • Thứ năm, 23/10/2025 14:23 (GMT+7)
Đối tượng sử dụng hung khí tấn công làm 7 người bị thương ( thông tin ban đầu là 5 người) ở Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, Bắc Ninh).

Trưa 23/10, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Bằng Văn Vỹ (SN 1996), quê quán tỉnh Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng công an khống chế, bắt giữ đối tượng Bằng Văn Vỹ.

Đây là đối tượng đã dùng hung khí tấn công làm nhiều người bị thương ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vào sáng cùng ngày. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trưa cùng ngày, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An đã chủ trì cuộc họp nhanh, có thông tin ban đầu cho các cơ quan báo chí về vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ, tại hành lang tầng 3, Khoa Sơ sinh, thuộc tòa nhà 7 tầng, Vỹ cầm dao tấn công bất cứ ai gặp, sau đó cố thủ trong phòng. Ít nhất 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ em bị thương. Sự việc khiến nhiều người hoảng loạn.

Theo một số nhân chứng, Vỹ có biểu hiện bất thường, trước khi gây án bất ngờ giằng lấy một bé trai ở Khoa Sơ sinh, dọa thả xuống đất. Nhiều người kịp thời chạy đến can ngăn, giành lại cháu bé song bị anh ta tấn công.

Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện các y, bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân bị thương. Tình hình trật tự tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An đã được ổn định; công tác khám, chữa bệnh đang diễn ra bình thường.

Bước đầu xác định, Vỹ vào bệnh viện chăm sóc vợ đang sinh đôi.

Thu Hiền/Tiền Phong

