Người đàn ông cầm rựa, đòi chém người tại quán ăn ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 10/10/2025 18:30 (GMT+7)
  • 18:30 10/10/2025

Người đàn ông cầm ly bia sang bàn bên cạnh mời cô gái nhưng bị từ chối. Tức giận, người này ném ly bia xuống bàn rồi đi lấy rựa đuổi chém những người nam ngồi chung bàn cô gái.

Ngày 10/10, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm rựa, đuổi chém người trên đường, nhưng mọi người tránh né được.

Hình ảnh cho thấy, người đàn ông còn dọa chém cả người vào khuyên can.

Chem nguoi quan nhau TP.HCM anh 1

Người đàn ông qua bàn bên cạnh mời bia nhưng bị cô gái từ chối.
Chem nguoi quan nhau TP.HCM anh 2

Người đàn ông cầm rựa đuổi chém người gây náo loạn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào đêm 9/10, tại một quán nhậu gần khu nhà ở xã hội Định Hòa (phường Bình Dương, TP.HCM).

Theo thông tin từ người dân, thời điểm trên, người đàn ông cầm ly bia đi sang bàn bên cạnh mời một cô gái uống chung. Ngồi chung bàn với cô gái còn có nhiều người, cả nam và nữ.

Sau khi mời bia nhưng cô gái không uống, người đàn ông tức giận ném ly bia xuống bàn của nhóm cô gái rồi trở về bàn mình.

Chem nguoi quan nhau TP.HCM anh 3

Người đàn ông dọa chém những người vào khuyên can.

Lúc này, giữa hai bên có lời qua tiếng lại. Một lúc sau, người đàn ông rời khỏi quán nhậu. Khi trở lại, người này cầm rựa đuổi chém nhóm người chung bàn của cô gái. Các nạn nhân né tránh kịp thời nên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an địa phương nhanh chóng đến xác minh, làm việc với những người liên quan để giải quyết vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

https://tienphong.vn/xac-minh-vu-nguoi-dan-ong-cam-rua-gay-nao-loan-o-quan-an-post1785927.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Chém người quán nhậu TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Cấm rựa chém người Chém người TP.HCM Chém người quán nhậu Đàn ông chém người Chém người Bình Dương

