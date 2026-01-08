Ám ảnh trận đòn 'nhập môn' tại trung tâm Hải Hà

Vết thương cả về thể chất lẫn tinh thần vẫn in hằn lên nhiều học viên được gia đình gửi gắm vào “khóa đào tạo” tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Với nhiều phụ huynh và học viên, vụ việc nam học viên tử vong bất thường sau hai ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh chỉ là “giọt nước tràn ly”. Nhiều học viên của trung tâm này hiện vẫn sống trong ám ảnh, sợ hãi và mất niềm tin.

Những thương tích in hằn trên cơ thể Nguyễn Đức H. sau khi trải qua "khóa đào tạo" tại Trung tâm Hải Hà. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Kinh hoàng trận đòn “nhập môn”

Được đón trở về nhà từ tháng 5/2025, Nguyễn Đức H. (sinh năm 2002, trú tại phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) vẫn chưa thoát khỏi tình trạng giật mình thức giấc giữa đêm, nằm khép mình một góc sợ hãi.

Ký ức về trận đòn ngày 20/1/2025 - ngày đầu tiên H. được đưa đến Trung tâm Công an xã hội Hải Hà vẫn còn hiện rõ như vừa mới xảy ra. Anh cho biết khi vừa lên xe của trung tâm và đi được một đoạn, anh đã bị hai học viên trẻ khác đánh. Bị gạch đập vào đầu, thanh niên này không hiểu nguyên nhân vì sao.

Khi về đến cơ sở của trung tâm tại TP Hạ Long, Hoàng tiếp tục bị nhiều người khác tấn công khắp các vùng đầu, mặt, lưng... bằng gậy gỗ và dùi cui điện, trước khi tống lên tầng 5 biệt giam.

Theo lời kể của H., nhiều ngày sau đó, anh tiếp tục bị tra tấn, làm nhục bằng cách bị trói vào cửa sổ. Đỉnh điểm, Hoàng bị nhiều học viên và cả cán bộ trung tâm đánh đến gãy mũi, rách bả vai và vùng đầu, phải khâu nhiều mũi. Việc này được thực hiện tại một cơ sở y tế tư nhân để không lưu hồ sơ bệnh án, thương tích.

Một học viên bị những học viên khác đấm đá liên tục vào vùng đầu, mặt.

Day dứt vì trót "giao trứng cho ác", ông Nguyễn Đức Kiển (bố của H.) luôn chua xót nghĩ đến việc trước khi cho con vào trung tâm thì con lành lặn, khỏe mạnh, ngày đón về người đầy thương tích, chằng chịt những vết sẹo dài.

“Nghe con kể lại mà tôi ân hận khi để con phải mang những thương tích cơ thể và ám ảnh tâm lý suốt đời như vậy. Gia đình đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an để mong sớm điều tra làm rõ. Hy vọng không còn cháu nào phải chịu cảnh như con tôi đã phải trải qua”, ông Kiển chia sẻ.

Còn chị Lương H., mẹ của học viên Trần Ngọc M. (sinh năm 2012, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) không nguôi xót xa khi chứng kiến cảnh con trai trở về nhà đã nhiều ngày nhưng đến nay vẫn không dám ngủ trong phòng riêng, chỉ có thể nằm ở phòng khách và phải có em trai ngủ cùng.

M. vào Trung tâm Hải Hà từ tháng 9/2025. Sau khi nam học viên tử vong ngày 23/12/2025, M. cùng 11 bạn khác trốn thoát trong lúc trung tâm này đang tìm cách chuyển các em đến nơi khác.

Những khúc "gậy Hạ Long", nỗi ám ảnh với nhiều học viên tại Trung tâm Hải Hà, được vứt vội xuống khe tường sau vụ việc nam học viên tử vong.

Với Lã V.A (sinh năm 2012, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh), chuỗi ngày được “đào tạo” tại cơ sở 2 của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà ở phường An Sinh cũng là những ngày ớn lạnh không thể quên.

Thiếu niên 13 tuổi này cho biết, em được xếp vào phòng chung với khoảng 15 người khác, mỗi phòng có "đội tự quản" gồm các học viên lớn tuổi, sẵn sàng đấm đá dằn mặt những người mà họ không ưa. Bản thân V.A cũng không thoát khỏi những trận đòn vô cớ ngay từ ngày đầu nhập học.

“Để không bị đánh, học viên mới phải biết cách lấy lòng đội tự quản bằng đồ ăn do gia đình gửi vào hoặc phải cho họ vay mượn tiền. Học viên nào lỡ để quần áo trên giường, tắm để tràn nước là bị ăn đòn”, V.A nhớ lại.

Làm công nhân với mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng, chị Phạm Thu H. (mẹ của V.A) cho biết chị từng phải vay tiền mới có thể gửi con đến trung tâm với mong muốn con ngoan hơn, không bỏ học chơi game cùng những bạn khác nữa.

“Cực chẳng đã tôi mới phải gửi cháu vào Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà hồi tháng 10/2025 với mong muốn cháu có thể lên người, không sa ngã vào con đường hư hỏng, không ngờ lại tự tay đẩy con vào nơi nguy hiểm như vậy. Từ hôm 24/12/2025 đến nay, dù cháu đã về nhà được nhiều ngày nhưng chưa có khi nào ngủ ngon giấc, luôn giật mình thảng thốt và không dám đi đâu một mình”, chị H. nói với đôi mắt ngấn lệ.

Những chiếc đinh được cắm trên bờ tường rào của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, cơ sở phường An Sinh.

Lỗ hổng trong quản lý, giám sát

Về vụ việc xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn nhìn nhận là có lỗ hổng trong công tác quản lý, đào tạo và bảo vệ quyền lợi học viên.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phải làm rõ trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, nhân viên được phân công phụ trách, quản lý, theo dõi hoạt động của trung tâm khi thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý, để xảy ra sự việc đáng tiếc tại đây.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về kiểm điểm, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm; giao UBND các xã phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các trung tâm công tác xã hội trên địa bàn, kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm.

Về lâu dài, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thành lập Trung tâm Giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật và các đối tượng trẻ em khác theo quy định. Dự kiến tháng 2/2026, trung tâm giáo dục công lập này sẽ ra đời để đảm bảo hỗ trợ tối đa việc chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Nhiều học viên trung tâm này phải chịu nỗi ám ảnh bởi những trận đòn kinh hoàng.

Đối với việc học viên Phạm Hải Nam (sinh năm 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) tử vong sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Hải Hà, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm, cùng 9 bị can khác để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng.

Song song với việc điều tra của cơ quan công an, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã thành lập hai đoàn kiểm tra đột xuất, kiểm tra toàn diện hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài việc đình chỉ hoạt động Trung tâm Hải Hà cơ sở 1 ở Hạ Long và cơ sở 2 ở phường An Sinh, cơ quan chức năng còn tạm dừng hoạt động đối với 4 trung tâm công tác xã hội Ánh Dương, Hạnh Phúc, Hoa Nụ Cười (cơ sở 1) và Ngôi Nhà Nhỏ. Lý do là các trung tâm này thay đổi địa điểm hoạt động so với giấy phép nhưng chưa đề nghị điều chỉnh cấp phép theo quy định.