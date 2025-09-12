Đã tìm ra tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu/cuốc xe Hà Nội về Phú Thọ

Đại diện Bến xe Mỹ Đình cho biết, đơn vị đã phối hợp cơ quan chức năng xác định được tài xế taxi ép một phụ nữ nghèo trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km và chuyển thông tin cho Công an tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Hòa - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình - cho biết qua trích xuất camera và phối hợp với cơ quan chức năng, đơn vị xác định được biển số xe của tài xế.

Bà Bùi Thị Ly khóc lóc xin đối tượng giảm bớt tiền cuốc xe từ 3,5 triệu đồng xuống còn 2,5 triệu từ Hà Nội về đến phường Hòa Bình (Phú Thọ).

Qua xác minh, xác định ôtô 4 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Vios, BKS 89A 556.07. Theo ông Hòa, đối tượng này thường xuyên xuất hiện quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình. Danh tính lái xe là Nguyễn Trường Giang (Hùng Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cũ).

Chiếc xe chở bà Bùi Thị Ly.

Ngay sau đó, bến xe đã chuyển thông tin cho Công an tỉnh Phú Thọ. Hiện, cơ quan chức năng đang đưa tài xế đến nhà nạn nhân để đối chất.

Trước đó, vào chiều 11/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ lớn tuổi kể lại việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70 km.

Người phụ nữ trong đoạn clip là bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Bà Ly cho biết, bà bắt xe từ Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về gần khu vực Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì được đưa về đúng nơi với mức chi phí hợp lý, bà bị yêu cầu trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường trên.

Đoạn clip do anh Mào A Ly (32 tuổi, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) ghi lại, kèm dòng chia sẻ: “70km mà lấy 2,5 triệu đồng, thật không hiểu nổi. Nhìn bà ấy khóc mà tôi không cầm lòng được, chỉ biết quay clip để lên án và mong cơ quan công an sớm tìm ra người này”.

Được biết, trong chiều nay (12/9) tài xế taxi "chặt chém" cuốc xe 2,5 triệu đồng của người phụ nữ rửa bát thuê đã tìm đến tận nhà nạn nhân xin trả lại tiền.

Đại diện Bến xe Mỹ Đình khuyến cáo người dân nên vào bến để mua vé đi xe, không nên bắt xe ngoài dễ gặp các đối tượng lừa đảo, chặt chém.