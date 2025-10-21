Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông bị vùi lấp trong đống đất ở công trình bệnh viện TP.HCM

Dù được người dân nhanh chóng đào đất, giải cứu song người đàn ông đã không qua khỏi. Vụ việc xảy ra tại một công trình bệnh viện ở TPHCM.

Tối 20/10, công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông được tìm thấy trong đống đất công trình bệnh viện.

Dat vui cong nhan TP.HCM anh 1

Người đàn ông được giải cứu dưới đống đất đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, hai người đàn ông đang làm việc ở hố ga bên trong công trình bệnh viện ở phường Chánh Hiệp, TP.HCM. Lúc này bất ngờ đất ở phía trên bị sạt lở đổ ụp xuống hố sâu.

Dat vui cong nhan TP.HCM anh 2

Hố sâu 2 m, nơi người đàn ông bị đất vùi lấp.

Đất cát đã vùi lấp lên người ông B.V.Q. (SN 1974, quê Đồng Nai). Người đồng nghiệp sau đó đã cố gắng đào bới để đưa người bị nạn lên, nhưng bất lực đành cầu cứu người dân.

Sau đó, một máy múc được điều động tới hiện trường. Do không gian phía dưới nhỏ hẹp, máy múc hỗ trợ không hiệu quả. Phía dưới hố sâu khoảng 2 m, người bị nạn mặt tím tái, có dấu hiệu khó thở.

Khoảng 30 phút sau, người dân mới đào bới hết đất đá và đưa người đàn ông lên khỏi hố sâu. Những người cứu hộ cố gắng hô hấp, song nạn nhân đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi/Tiền Phong

