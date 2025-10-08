Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tải lao sang làn ngược chiều, tông người đi đường tử vong ở TP.HCM

  • Thứ tư, 8/10/2025 12:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 8/10, Công an phường Long Trường, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Duy Trinh.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, tài xế điều khiển xe tải biển số TP.HCM lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh, hướng từ cảng Phú Hữu đi vòng xoay Phú Hữu.

Xe tai nguoc chieu TP.HCM anh 1

Xe tải gây tai nạn. Ảnh: X.Đ.

Khi đến gần đoạn giao với đường Gò Cát (phường Long Trường), xe tải bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, tông vào cột điện và xe máy do ông Đ. (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển đang dừng đỗ trên đường.

Cú va chạm mạnh khiến ông Đ. tử vong tại chỗ, tường nhà dân và cột điện bị hư hại.

Xe tai nguoc chieu TP.HCM anh 2

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X.Đ.

Ngay sau tai nạn, Công an phường Long Trường phối hợp lực lượng CSGT phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đường Nguyễn Duy Trinh nhiều năm nay là “điểm nóng” về ùn tắc và tai nạn giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Khách trên taxi công nghệ lao vào nhà dân ở TP.HCM đã tử vong

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng, vị khách nữ trên taxi đã tử vong. Trước đó, chiếc taxi tông loạn xạ khiến nam nam sinh đi xe máy tử vong.

43:2576 hôm qua

Taxi công nghệ chạy ngược chiều, tông tử vong người đi xe máy ở TP.HCM

Taxi công nghệ do nam tài xế cầm lái chạy ngược chiều, lao nhanh rồi tông trúng người đàn ông đi xe máy, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

12:38 6/10/2025

Mở rộng 'đường đau khổ' ở phía Đông TP.HCM

Sau hơn 10 năm đình trệ, đường "tử thần" Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường) sắp được khởi công mở rộng với tổng vốn 1.800 tỷ, gấp hơn hai lần số vốn ban đầu.

16:01 3/10/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xe-tai-lao-sang-lan-nguoc-chieu-tong-nguoi-di-duong-tu-vong-post1785012.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe tải ngược chiều TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Xe tải ngược chiều Công an Long Trường Đường Gò Cát Long Trường Đường Nguyễn Duy Trinh Đường tử thần TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý