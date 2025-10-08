Xe tải lao sang làn ngược chiều, tông người đi đường tử vong ở TP.HCM

Ngày 8/10, Công an phường Long Trường, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Duy Trinh.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, tài xế điều khiển xe tải biển số TP.HCM lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh, hướng từ cảng Phú Hữu đi vòng xoay Phú Hữu.

Xe tải gây tai nạn. Ảnh: X.Đ.

Khi đến gần đoạn giao với đường Gò Cát (phường Long Trường), xe tải bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, tông vào cột điện và xe máy do ông Đ. (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển đang dừng đỗ trên đường.

Cú va chạm mạnh khiến ông Đ. tử vong tại chỗ, tường nhà dân và cột điện bị hư hại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X.Đ.

Ngay sau tai nạn, Công an phường Long Trường phối hợp lực lượng CSGT phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đường Nguyễn Duy Trinh nhiều năm nay là “điểm nóng” về ùn tắc và tai nạn giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.