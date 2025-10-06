Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Taxi công nghệ chạy ngược chiều, tông tử vong người đi xe máy ở TP.HCM

  • Thứ hai, 6/10/2025 12:38 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Taxi công nghệ do nam tài xế cầm lái chạy ngược chiều, lao nhanh rồi tông trúng người đàn ông đi xe máy, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sáng 6/10, lực lượng chức năng phường Phú Lợi (TP.HCM) phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Taxi tong nha dan TP.HCM anh 1

Chiếc ôtô lao vào nhà dân bẹp dúm. Ảnh: Tiền Phong.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, chiếc xe taxi công nghệ BKS 61E-026.30 chạy trên đường Huỳnh Văn Luỹ (phường Phú Lợi). Khi đến đoạn gần quán bánh canh Phú Thuận lấn qua làn ngược chiều, tăng tốc, tông trúng xe máy mang BKS: 74-K4.0108 do một người đàn ông cầm lái.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe taxi leo lên lề, mắc kẹt vào nhà dân, biến dạng hoàn toàn. Tài xế taxi bị thương nhẹ.

Riêng nạn nhân hiện chưa liên lạc được người nhà, do điện thoại bị hư hỏng sau tai nạn.

Taxi tong nha dan TP.HCM anh 2

Chiếc xe máy và cây xanh bị ôtô tông trúng. Ảnh: Tiền Phong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong ôtô taxi có một khách và tài xế, cả hai được người dân giải cứu ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an phường Phú Lợi nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM sau đó đến hiện trường tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Taxi tong nha dan TP.HCM anh 3

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Ảnh: Tiền Phong.

Kiểm tra trên người nạn nhân tử vong, lực lượng chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân. Danh tính người đàn ông xấu số vẫn chưa được xác định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

Tuệ Lâm/VTC News

