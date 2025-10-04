Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

TP.HCM sắp đón đỉnh triều cường vượt báo động 3

  • Thứ bảy, 4/10/2025 15:10 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh vào ngày 8 và 9/10 (tức ngày 17-18 tháng Tám âm lịch). Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong khoảng 5-7h sáng hoặc 17-19h chiều.

Sáng 4/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua mực nước cao nhất tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Tám âm lịch.

Đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng (TP.HCM) thường xuyên bị ngập do triều cường. Ảnh: Hữu Huy.

Dự báo trong những ngày tới, triều cường sẽ tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh vào ngày 8 và 9/10 (tức ngày 17-18 tháng Tám âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), mực nước có khả năng đạt 1,6-1,65 m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 0,05 m). Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước dự báo lên mức 1,70-1,75 m, vượt báo động 3 từ 0,10-0,15 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong khoảng 5-7h sáng hoặc 17-19h chiều.

Theo cơ quan khí tượng, đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp có thể gây ngập úng tại nhiều khu vực thấp trũng, ven sông, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, sinh hoạt và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở mức 2. Các địa phương cần chủ động triển khai phương án ứng phó, gia cố bờ bao, cống đập; người dân cần hạn chế đi lại qua những khu vực ngập sâu trong thời điểm triều cường để đảm bảo an toàn.

Hữu Huy/Tiền Phong

  • Triều cường

    Triều cường

    Triều cường là một trong 4 giai đoạn biến đổi của hiện tượng thủy triều (nước lớn - triều cường - nước ròng - triều thấp), là lúc nước dâng lên đến điểm cao nhất của nó do sự thay đổi lực hấp dẫn từ mặt trăng (chủ yếu) và mặt trời tại một điểm bất kỳ trên bề mặt trái đất khi trái đất quay. Triều cường xảy ra khi mặt trăng, mặt trời và trái đất nằm thẳng hàng nhau, tức vào ngày 30-1 và 15-16 âm lịch hàng tháng.

