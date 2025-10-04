TP.HCM sắp đón đỉnh triều cường vượt báo động 3

Triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh vào ngày 8 và 9/10 (tức ngày 17-18 tháng Tám âm lịch). Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong khoảng 5-7h sáng hoặc 17-19h chiều.

Sáng 4/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua mực nước cao nhất tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Tám âm lịch.

Đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng (TP.HCM) thường xuyên bị ngập do triều cường. Ảnh: Hữu Huy.

Dự báo trong những ngày tới, triều cường sẽ tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh vào ngày 8 và 9/10 (tức ngày 17-18 tháng Tám âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), mực nước có khả năng đạt 1,6-1,65 m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 0,05 m). Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước dự báo lên mức 1,70-1,75 m, vượt báo động 3 từ 0,10-0,15 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong khoảng 5-7h sáng hoặc 17-19h chiều.

Theo cơ quan khí tượng, đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp có thể gây ngập úng tại nhiều khu vực thấp trũng, ven sông, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, sinh hoạt và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở mức 2. Các địa phương cần chủ động triển khai phương án ứng phó, gia cố bờ bao, cống đập; người dân cần hạn chế đi lại qua những khu vực ngập sâu trong thời điểm triều cường để đảm bảo an toàn.

Mưa từ sáng sớm, người dân nhích từng chút vào trung tâm TP.HCM Sáng 3/10, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực ở TP.HCM khiến hàng loạt tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố rơi vào cảnh ùn ứ.