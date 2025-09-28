Mưa lớn ở TP.HCM, có nơi vượt 200 mm

Cơ quan khí tượng dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực TP.HCM sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 40-90 mm, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 30/9, mưa giảm dần về diện và lượng.

Sáng 28/9, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua, khu vực TP.HCM có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa từ 7h ngày 27/9 đến 7h ngày 28/9 ở một số nơi như sau: Cát Lái 32.8 mm, Bến Cát 30 mm, Bà Rịa 28,8 mm, Thủ Đức 28,6 mm, Phạm Văn Cội 21,8 mm...

Dự báo 24-48 giờ tới, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 40-90 mm, có nơi trên 100 mm.

Bản đồ dự báo lượng mưa tại TP.HCM trong 24 giờ tới. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Từ 48 giờ đến 72 giờ tới, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-180 mm, có nơi trên 200 mm.

"Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch", Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ đưa ra khuyến cáo.

Mưa giảm từ ngày 30/9

Về hình thế thời tiết, trong khoảng 3 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ nối với cơn bão số 10 xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi sâu vào đất liền suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Từ nay đến ngày 29/9, khu vực TP.HCM sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Trên cao, từ khoảng ngày 29-30/9, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam lấn Tây và nâng trục lên phía Bắc qua Nam bộ - Nam Trung bộ, sau tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, từ khoảng ngày 29/9 cường độ gió xu hướng giảm dần. Do đó, từ ngày 30/9, mưa ở TP.HCM có xu hướng giảm dần về diện và lượng.