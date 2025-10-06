Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khách trên taxi công nghệ lao vào nhà dân ở TP.HCM đã tử vong

  • Thứ hai, 6/10/2025 18:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng, vị khách nữ trên taxi đã tử vong. Trước đó, chiếc taxi tông loạn xạ khiến nam nam sinh đi xe máy tử vong.

Chiều 6/10, nguồn tin Tiền Phong cho hay khách nữ trên chiếc taxi dù được đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi. Như vậy, vụ taxi tông loạn xạ trên đường ở TP.HCM, đã làm hai người tử vong.

Taxi tong nha dan TP.HCM anh 1

Chiếc xe máy bị taxi tông văng lên vỉa hè.

Danh tính các nạn nhân gồm: bà N.T.N. (SN 1953, ngụ TP.HCM) và T.H.C. (SN 2005, quê Thanh Hóa), đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TPHCM.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng cùng ngày, chiếc ô tô mang biển số TP.HCM, lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng từ thành phố mới Bình Dương đi Quốc lộ 13.

Taxi tong nha dan TP.HCM anh 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe đi tới đoạn thuộc phường Phú Lợi, TP.HCM thì bất ngờ chạy vào làn ngược chiều một đoạn, lao lên vỉa hè, tông trúng cây xanh, một xe máy. Chiếc taxi biến dạng khi lao thẳng vào nhà dân bên đường. Vụ tai nạn làm nam sinh đi xe máy tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong ôtô taxi có một khách nữ và tài xế, cả hai được người dân giải cứu ra ngoài, sau đó chuyển tới bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an phường Phú Lợi nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM sau đó đến hiện trường tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi/Tiền Phong

