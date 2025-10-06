Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phạt nặng tài xế ôtô không nhường đường xe ưu tiên ở TP.HCM

  • Thứ hai, 6/10/2025 06:36 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Dù đã được cảnh sát giao thông (CSGT) ra hiệu lệnh nhường đường nhưng tài xế vẫn phớt lờ tín hiệu còi, cản trở đoàn xe ưu tiên đang di chuyển cùng chiều.

Ôtô không nhường đường xe ưu tiên ở TP.HCM Ngày 5/10 tại TP.HCM, dù đã được cảnh sát giao thông (CSGT) ra hiệu lệnh nhường đường nhưng tài xế vẫn phớt lờ tín hiệu còi, cản trở đoàn xe ưu tiên đang di chuyển cùng chiều.

Ngày 5/10, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tây Bắc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H.Đ.T. (SN 1990, ngụ TP.HCM) về hành vi không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế T. sẽ bị phạt tiền từ 6–8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chan xe uu tien TP.HCM anh 1

Tài xế sau đó được CSGT làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính.

Trước đó vào khoảng 13h45 ngày 1/10, anh T. điều khiển ôtô biển số 51L-624.xx lưu thông trên đường Phan Văn Khải hướng từ cầu An Hạ đi cầu vượt Củ Chi.Khi đến giao lộ Phan Văn Khải – Liêu Bình Hương (xã Củ Chi), tài xế này phớt lờ tín hiệu còi, cản trở đoàn xe ưu tiên đang di chuyển cùng chiều.

Sau khi trích xuất hình ảnh, Trạm CSGT Tây Bắc đã xác minh, mời anh T. đến làm việc. Tại đây, tài xế cho biết do chủ quan, thấy đoàn xe từ xa nên không giảm tốc độ, không kịp đánh lái nhường đường. Khi xe CSGT phát tín hiệu áp sát, anh T. mới chấp hành.

Trạm CSGT Tây Bắc khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ quy định nhường đường cho các xe ưu tiên như xe cứu thương, xe chữa cháy, xe công an... để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp và an toàn giao thông chung.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội

Rạng sáng 1/10, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn ngập sâu trên đoạn dài khoảng 300 m.

09:03 1/10/2025

Mở rộng 'đường đau khổ' ở phía Đông TP.HCM

Sau hơn 10 năm đình trệ, đường "tử thần" Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường) sắp được khởi công mở rộng với tổng vốn 1.800 tỷ, gấp hơn hai lần số vốn ban đầu.

16:01 3/10/2025

Mưa từ sáng sớm, xe nhích từng chút vào trung tâm TP.HCM

Sáng 3/10, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực ở TP.HCM khiến hàng loạt tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố rơi vào cảnh ùn ứ, dòng xe nhích từng chút một.

11:45 3/10/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/phat-nang-tai-xe-o-to-khong-nhuong-duong-xe-uu-tien-o-tphcm-post1784203.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Chặn xe ưu tiên TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Phạt nặng tài xế Cản xe ưu tiên Chặn xe ưu tiên Tây Bắc TP.HCM

    Đọc tiếp

    Tong Bi thu du, chi dao Dai hoi dai bieu Dang bo Quan doi lan thu XII hinh anh

    Tổng Bí thư dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

    12:37 30/9/2025 12:37 30/9/2025

    0

    Sáng 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý