La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội

Hà Nội chịu mưa lớn trên diện rộng trong ngày 30/9. Đến rạng sáng 1/10, nước trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa rút.

Nước ngập gần 1 m, hầu hết xe máy và ôtô đi qua đều bị chết máy.

Anh Hoàng Văn Bách cho biết xe đã ngập hơn 5 tiếng nhưng vẫn phải chờ cứu hộ. “Hôm nay chỗ nào cũng ngập nên gọi cứu hộ rất khó, lại khá đắt. Tôi được báo giá 1 triệu đồng để chở về gara”.

Hàng chục phương tiện, từ xe con đến xe 16 chỗ và xe khách bị chết máy khi đi qua đoạn ngập trên đường Trần Thái Tông.

Một xe khách lớn cố vượt qua nhưng cũng bốc khói và chết máy.

“Xe tôi bị nước vào từ lúc 19h, chờ cứu hộ tới 1 h mà vẫn chưa có. Việc sửa chữa khi xe bị ngập nước khá tốn kém, có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Tôi mới mua xe, nên chờ xử lý bảo hiểm theo đúng quy trình,” anh Thế Hùng (Ba Đình) chia sẻ.

Những xe bị nhẹ hơn thì được thợ sửa xe tại chỗ.

Xe máy ngập nước được cứu hộ ngay trên bờ, chi phí dao động từ 200.000 tới 500.000 đồng.

Hàng dài phương tiện kẹt cứng ngay trên đoạn ngập, không dám đi qua vì sợ chết máy.

Đến giữa đêm, người dân vẫn vất vả lội nước, tìm đường về nhà.

Sau mưa lớn, nước lũ dồn dập đổ về khiến cả xã Nghĩa Hành (Nghệ An) ngập sâu trong nước. Toàn bộ 21/21 xóm bị ngập trong lũ.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập úng nặng do mưa lớn khiến cuộc sống của hàng triệu hộ dân Thủ đô bị ảnh hưởng nặng nề.

Chiều 30/9, ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu. Các tuyến phố cổ ngập nặng, nước hồ Gươm tràn bờ.

