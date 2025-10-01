Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội

  • Thứ tư, 1/10/2025 09:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 1/10, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn ngập sâu trên đoạn dài khoảng 300 m.

Ha Noi ngap bao Bualoi anh 1

Hà Nội chịu mưa lớn trên diện rộng trong ngày 30/9. Đến rạng sáng 1/10, nước trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa rút.
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 2

Nước ngập gần 1 m, hầu hết xe máy và ôtô đi qua đều bị chết máy.
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 3Ha Noi ngap bao Bualoi anh 4

Anh Hoàng Văn Bách cho biết xe đã ngập hơn 5 tiếng nhưng vẫn phải chờ cứu hộ. “Hôm nay chỗ nào cũng ngập nên gọi cứu hộ rất khó, lại khá đắt. Tôi được báo giá 1 triệu đồng để chở về gara”.
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 5

Hàng chục phương tiện, từ xe con đến xe 16 chỗ và xe khách bị chết máy khi đi qua đoạn ngập trên đường Trần Thái Tông.
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 6

Một xe khách lớn cố vượt qua nhưng cũng bốc khói và chết máy.
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 7

“Xe tôi bị nước vào từ lúc 19h, chờ cứu hộ tới 1 h mà vẫn chưa có. Việc sửa chữa khi xe bị ngập nước khá tốn kém, có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Tôi mới mua xe, nên chờ xử lý bảo hiểm theo đúng quy trình,” anh Thế Hùng (Ba Đình) chia sẻ.
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 8

Những xe bị nhẹ hơn thì được thợ sửa xe tại chỗ.
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 9
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 10Ha Noi ngap bao Bualoi anh 11

Các xe cứu hộ hoạt động hết công suất suốt đêm.
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 12

Xe máy ngập nước được cứu hộ ngay trên bờ, chi phí dao động từ 200.000 tới 500.000 đồng.
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 13

Hàng dài phương tiện kẹt cứng ngay trên đoạn ngập, không dám đi qua vì sợ chết máy.
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 14

Ôtô đỗ xe tạm tại khu vực nút giao, chờ nước rút.
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 15

Hình ảnh đoạn ngập trên đường Trần Thái Tông lúc 1h30 sáng nay (1/10).
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 16

Đến giữa đêm, người dân vẫn vất vả lội nước, tìm đường về nhà.

Lũ đổ về nhấn chìm toàn xã, ngập sâu hơn 7 m

Sau mưa lớn, nước lũ dồn dập đổ về khiến cả xã Nghĩa Hành (Nghệ An) ngập sâu trong nước. Toàn bộ 21/21 xóm bị ngập trong lũ.

3 giờ trước

Hà Nội ngập từ sáng đến đêm do ảnh hưởng của bão số 10

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập úng nặng do mưa lớn khiến cuộc sống của hàng triệu hộ dân Thủ đô bị ảnh hưởng nặng nề.

13 giờ trước

Nước hồ Gươm tràn bờ, nhiều tuyến phố cổ ngập sâu

Chiều 30/9, ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu. Các tuyến phố cổ ngập nặng, nước hồ Gươm tràn bờ.

14 giờ trước

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://tienphong.vn/la-liet-oto-ngap-nuoc-tren-duong-pho-ha-noi-cuu-ho-khan-cap-xuyen-dem-post1782851.tpo

Đức Nguyễn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hà Nội ngập bão Bualoi Hà Nội Hà Nội ngập Bão số 10 bão Bualoi Mưa Hà Nội Thời tiết 1/10

