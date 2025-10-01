Thủ tướng viếng các nạn nhân thiệt mạng do lốc xoáy ở Ninh Bình

Tối 30/9, tại tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới viếng các nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên thân nhân những người bị nạn do lốc xoáy tại Ninh Bình.

Tại thôn Phú Bình, xã Qũy Nhất (Ninh Bình), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đã viếng cụ Hoàng Văn Khiêm (sinh năm 1934) và cụ Đoàn Thị Nhị (sinh năm 1938). Căn nhà của hai cụ bị sập trong trận lốc xoáy xảy ra vào rạng sáng 29/9, khiến hai cụ thiệt mạng.

Thủ tướng thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có người bị nạn bởi trận lốc xoáy. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Chia sẻ với những mất mát không gì bù đắp được với thân nhân người xấu số, cũng như những thiệt hại của bà con nhân dân xã Quỹ Nhất, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước; chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng tới hiện trường vụ sập nhà do lốc xoáy. Ảnh: Nhật Bắc.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý địa phương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 16h ngày 30/9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc tại 17 tỉnh, thành ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã khiến 27 người chết, 21 người mất tích, 112 người bị thương; 158.446 nhà sập, đổ, hư hỏng, tốc mái, bị ngập; 26.676 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng, cột điện, cây xanh bị gãy đổ...

Riêng tại Ninh Bình, trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi hôm 29/9 khiến 9 người tử vong, 50 người bị thương. Trong đó, 8 nạn nhân tử vong do lốc xoáy làm sập đổ nhà. Xã Qũy Nhất có 4 nạn nhân.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình Sáng 29/9, một trận lốc xoáy dữ dội quét qua nhiều xã của tỉnh Ninh Bình, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.