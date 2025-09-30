Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
114 người thương vong, mất tích do bão số 10

  • Thứ ba, 30/9/2025 06:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tính đến 19h hôm nay (29/9), đã có 19 người thiệt mạng do bão Bualoi, 13 người mất tích, 82 người bị thương và 8 người vẫn mất liên lạc. Riêng Ninh Bình có 33 trường hợp thương vong.

Miền Bắc không nằm trong vùng đổ bộ của bão nhưng lại là khu vực gánh chịu thương vong lớn nhất, chủ yếu do dông lốc và sạt lở đất.

Bao Bualoi Bao so 10 anh 1

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản.

Trong số 19 người chết, Ninh Bình là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề nhất với 9 người thiệt mạng, chủ yếu do dông lốc. Thanh Hoá và Hưng Yên, mỗi tỉnh có hai người. Sơn La, Lạng Sơn, Nghệ An, Huế, Hà Tĩnh và Đà Nẵng, mỗi địa phương có một trường hợp.

Trong số 82 người bị thương, Ninh Bình có 24 người; Hà Tĩnh có 15 người; Hưng Yên có 11 người; Quảng Trị, Quảng Ninh và Hải Phòng cùng có 9 người; Lào Cai và Thanh Hoá, mỗi tỉnh có hai người; Huế có một trường hợp.

Tính đến tối nay, vẫn còn 13 trường hợp mất tích, trong đó Quảng Trị có 12 người là nạn nhân của tàu cá bị trôi dạt và Sơn La có một người.

Ngoài ra, 8 người trên tàu cá hoạt động ở vùng biển Gia Lai bị mất liên lạc từ chiều 27/9 vẫn chưa có thông tin.

Những thống kê thiệt hại mới nhất cũng cho thấy sự tàn phá kinh hoàng của bão số 10 (Bualoi) với cơ sở vật chất, hạ tầng khi có tới 104.780 nhà hư hỏng, tốc mái, 3.371 nhà ngập và 2.742 hộ bị cô lập, chia cắt (tại Hà Tĩnh).

Về nông nghiệp, hơn 9.400ha lúa, hoa màu và 1769 ha thuỷ sản bị ngập, thiệt hại. Bão cũng gây ra 10 sự cố đê điều ở các địa phương Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Tình trạng ngập lụt, ách tắc giao thông xảy ra ở 163 điểm ngầm tràn trên các tuyến đường Quốc lộ tại Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng. Tại một số tuyến đường tỉnh lộ và giao thông nông thôn ở các địa phương chịu tác động cũng xảy ra tình trạng sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Bão cũng làm 3.427 cột điện bị gãy, đổ (tập trung tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh), khiến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị bị mất điện diện rộng, hơn 13.072 cây xanh bị gãy đổ (tập trung ở Nghệ An). Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Bão số 10 là cơn bão nguy hiểm nhất từ đầu năm đến nay đổ bộ đất liền nước ta với tốc độ di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh và vùng ảnh hưởng rất rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đây là một trong những đợt thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra đồng thời các loại hình thiên tai nguy hiểm nhất như bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt xảy ra trên diện rộng. Vùng tác động, ảnh hưởng nặng nề bao trùm từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi.

Dự báo đêm 29/9 đến ngày 30/9, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ mưa trên 200 mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi khu vực miền Bắc, phía tây Thanh Hoá đến Hà Tĩnh. Lũ cũng dâng cao trên các hệ thống sông ở miền Bắc, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh trong tối nay và ngày mai (30/9).

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

