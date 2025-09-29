Vòi rồng xuất hiện ở Hải Phòng

Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 khi đổ bộ vào đất liền, khu dân cư thuộc xã Vĩnh Hải (Hải Phòng) xuất hiện vòi rồng làm tốc mái một số hộ dân.

Trưa 29/9, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền, tại khu vực dân cư thuộc xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng) xuất hiện vòi rồng.

Theo UBND xã Vĩnh Hải, vòi rồng xuất hiện lúc 10h30, thời điểm này tại địa phương mưa to kèm theo giông, gió mạnh. Gió cuộn theo bụi, rác tạo thành cột cao như vòi rồng đi qua khu dân cư khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, mái nhà bị tốc, quật đổ một số cột đèn.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện tại xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng) khiến nhiều mái nhà dân bị tốc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Vĩnh Hải đã huy động lực lượng xuống hiện trường để thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tại Đồ Sơn, trong ngày 29/9 do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, vùng biển ở Đồ Sơn ghi nhận gió to, sóng lớn. Mưa bão kết hợp với triều cường khiến sóng biển dâng cao. Cao điểm vào buổi trưa và đầu giờ chiều, sóng biển cao tới 3,5 m.

Nhiều điểm sóng biển vỗ đê kè biển, tràn vào đường ven biển, khu dân cư. Triều cường kết hợp với mưa khiến một số điểm, khu vực thuộc phường Đồ Sơn bị ngập.

Triều cường kết hợp mưa do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 khiến sóng biển Đồ Sơn dâng cao, một số khu vực bị ngập.

UBND phường Đồ Sơn đã huy động lực lượng liên ngành tổ chức dựng rào chắn, cấm người dân và du khách ra khu vực bãi biển để xem sóng, chụp ảnh check-in.

Đồng thời, phát thông báo người dân và du khách chấp hành nghiêm lệnh cấm biển, không tụ tập, hiếu kỳ ở khu vực nguy hiểm.

Chiều 29/9, ông Vũ Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, thông tin theo thống kê sơ bộ, vòi rồng khiến hơn 30 nhà dân bị tốc mái tôn, mái ngói; hơn 10 cột điện bị gãy, đổ; hai cột điện chiếu sáng bị gãy; nhà văn hóa thôn Linh Đông 4 và Trường mầm non Tiền Phong bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hơn 30 ha lúa và nhiều hoa màu tại địa phương bị thiệt hại.