Hàng chục người mất tích, nhà cửa đổ nát sau bão Bualoi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 10h ngày 29/9, tâm bão số 10 (Bualoi) đã di chuyển tới đất liền khu vực biên giới Nghệ An -Trung Lào. Sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11.

Sau khi đổ bộ vào đêm 28/9 và quần thảo đến sáng 29/9, bão Bualoi đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho những khu vực bão đi qua. Vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế chịu ảnh hưởng lớn nhất từ hoàn lưu bão.

Tại Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão số 10, đã có 12 người bị mất tích, trong đó có một cháu bé và 11 thuyền viên trên các tàu bị sóng bão đánh chìm. Lúc 5h45 ngày 28/9, hai tàu cá mang BKS BV 4670-TS và BV 0042-TS (phường Vũng Tàu, TP.HCM) với 11 thuyền viên đã gặp nạn khi vào cửa lạch Cửa Việt trú bão. Hiện có 9 thuyền viên được giải cứu an toàn và hai người mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích do mưa bão vào đêm 28/9 ở phường Bắc Gianh (Quảng Trị). Ảnh: Báo Quảng Trị.

Đêm 28/9, hai tàu cá mang BKS BV 92756-TS và BV 92754-TS, có 13 thuyền viên, đang neo đậu ở khu vực sông Gianh (phường Bắc Gianh) bị đứt dây neo do mực nước dâng kèm gió giật mạnh trong hoàn lưu bão. Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng 29/9, ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch UBND phường Bắc Gianh, cho biết 4 ngư dân đã bơi được vào bờ, hiện các lực lượng cứu hộ đang được huy động để tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích.

Bên cạnh thiệt hại lớn nhất về người, bão số 10 còn gây hư hại nhiều tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mưa lớn và gió giật mạnh làm nhiều mái tôn, cây xanh, cột điện bị gãy đổ, cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Tính đến tối 28/9, công an tỉnh đã bố trí 103 lượt ôtô, 39 lượt mô tô, 5 ca nô, 4 xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng tham gia công tác phòng, chống bão và khắc phục hậu quả sau bão.

Nghệ An là địa phương chịu nhiều thiệt hại khi nằm ở vị trí trung tâm của cơn bão. Theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews sau một đêm bão số 10 quần thảo, với sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11, nhiều ngôi nhà ở Nghệ An đã bị tốc mái, hư hỏng, các tuyến đường ngập lụt, cây cối đổ ngã.

Tại phường Cửa Lò (Nghệ An), nhà tốc mái, nền gạch bị xới tung sau bão số 10. Ảnh: Việt Linh, Minh Nhân.

Tại phường Cửa Lò, sóng lớn kết hợp triều cường đã làm kè biển khu vực quảng trường Bình Minh hư hại, gạch xây và gạch lát nền bị xô lệch, ngổn ngang, các cột đèn đổ ngã. Mái tôn trụ sở UBND phường Cửa Lò bị bão số 10 đánh sập, cuốn bay sang tòa nhà bên cạnh.

Ở nhiều phường thuộc TP Vinh (cũ), bão số 10 cũng gây ra thiệt hại nặng nề. Khu vực chợ Hưng Dũng có nhiều ki-ốt bị tốc mái. Nhiều cơ sở kinh doanh ở phường Vinh Hưng cũng bị gió đánh tốc mái, hư hại. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân các khu chung cư cũng chia sẻ tình trạng mưa lớn làm hỏng trần, gây ngập úng trong tòa nhà.

Cảnh ngổn ngang sau bão số 10 tại chung cư trên đường Nguyễn Sỹ Sách (phường Trường Vinh). Ảnh: Hoàng Quỳnh.

Gió giật mạnh kèm mưa lớn suốt nhiều tiếng khiến một chung cư trên đường Nguyễn Sỹ Sách (phường Trường Vinh) bị hỏng nặng ở sảnh tầng 1, hàng loạt phương tiện nằm la liệt khi bị vật liệu xây dựng rơi trúng. Chị Hoàng Quỳnh (cư dân tại chung cư) cho biết khu vực tầng 1 này cũng bị hư hỏng do cơn bão số 5 (Kajiki) vào cuối tháng 8.

"Vừa sửa chữa chưa được bao lâu thì bây giờ lại bị hỏng như vậy, may mắn nhà chúng tôi không sao. Từ đêm hôm qua đến nay, khu chung cư vẫn mất điện, khiến sinh hoạt của chúng tôi bị ảnh hưởng. Chỉ mong sớm khắc phục được tình hình", chị Quỳnh nói với Tri Thức - Znews.

Tại Thanh Hóa, bão số 10 đã khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, gây thiệt hại về tài sản. Báo cáo nhanh tại hội nghị sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh thông tin: Tỉnh đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão và hoàn lưu của bão. Đến sáng 29/9, toàn tỉnh đã sơ tán 4.473 hộ với trên 17.000 nhân khẩu sinh sống trong vùng mép nước, vùng trũng thấp, vùng nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các địa phương ven biển đã sơ tán hơn 200 người khỏi các chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Mái tôn bị tốc, cây cối đổ rạp trên địa bàn xã Hoằng Phú (Thanh Hóa) sáng 29/9. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa.

Từ đếm 28/9, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Thanh Hoá đã tích cực tiến hành công tác phòng, chống bão, cứu hộ những người dân bị ảnh hưởng.

Rạng sáng 29/9, các chiến sĩ PCCC&CNCH đã giải cứu thành công 4 ông cháu bị mắc kẹt do nhà sập mái tôn trong mưa bão tại khu vực cầu Phú Khê, xã Hoằng Phú. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện đơn vị cho biết 4 ông cháu đã cùng trú ẩn trong nhà vệ sinh khi tai nạn xảy ra. Sau khi giải cứu thành công, lực lượng chức năng đã đưa cả gia đình đến nơi an toàn và nhanh chóng chuyển sang khu vực khác.

Các chiến sĩ PCCC&CNCH tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ người dân trong bão số 10. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa.

Mưa bão khiến mái nhà ông Lê Đình Trung tại xã Hoằng Phú bị tốc mái, mưa lớn khiến 5 tấn lúa trước nguy cơ mất trắng. Nắm được tình hình, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH cùng người dân khẩn trương di chuyển số lúa đến khu vực an toàn.

Tại Huế, vào ngày 28/9, khi bão Bualoi chưa đổ bộ, một trận lốc xoáy quét qua địa bàn xã Quảng Điền đã làm tốc mái hơn 70 ngôi nhà và trường học, cùng nhiều thiệt hại khác. Cụ thể, thôn An Xuân Đông có khoảng 40 nhà bị tốc mái; thôn An Xuân Tây khoảng 20 nhà tốc mái hoặc bị ảnh hưởng, khu vực trường học bị sập mái che, gãy trụ điện; thôn An Xuân Bắc có khoảng 15 nhà bị ảnh hưởng.

Tình hình ngập lụt do mưa lớn đã khiến ít nhất một người thiệt mạng. Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, các trường trên địa bàn đã thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học. Đại học Sư phạm (Đại học Huế) đã thông báo cho sinh viên học trực tuyến từ 13h ngày 27/9 đến khi có thông báo mới.

Lốc xoáy gây thiệt hại ở Ninh Bình. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Đêm 29/9, trận lốc xoáy quét qua một số xã ở tỉnh Ninh Bình đã khiến 6 người chết và 7 người bị thương. Trả lời Báo Điện tử VTC News, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng thông tin do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, khoảng 3-5h cùng ngày, cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Thông tin ban đầu, cơn lốc quét qua địa bàn xã Quỹ Nhất làm sập một số ngôi nhà, khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương. Tại xã Hải Anh, cơn lốc làm gãy 30 cột điện, sập một số nhà, một người tử vong. Tại tổ 3 xã Thịnh Long, có một số ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ khiến một người tử vong, 4 người bị thương.

