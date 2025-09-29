Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Mái tôn, cây đổ la liệt trên đường sau đêm quần thảo của bão Bualoi

  • Thứ hai, 29/9/2025 10:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tại phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), mái tôn, cây cối đổ la liệt trên đường sau đêm quần thảo suốt 8 tiếng của bão số 10.

Cảnh tan hoang sau đêm quần thảo của bão số 10 Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 gây mưa lớn, gió rít liên hồi suốt nhiều giờ khiến nhiều nhà dân tốc mái, cửa kính vỡ vụn, cây cối ngã đổ ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).
bao so 10 anh 1

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 10h ngày 29/9, Bão số 10 (Bualoi) tiến sát biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Cơn bão quần thảo suốt 8 tiếng từ đêm 28/9 đến sáng 29/9 với sức gió giật trên cấp 12, khiến nhiều ngôi nhà ở Nghệ An bị tốc mái, cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập sâu, hư hỏng nặng.
bao so 10 anh 2

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews sáng 29/9, sóng lớn kết hợp triều cường đã làm kè biển khu vực quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) hư hại, gạch xây và gạch lát nền bị xô lệch, ngổn ngang.
bao so 10 anh 3

Lớp gạch lát ở quảng trường Bình Minh dọc bãi biển Cửa Lò bị sóng đánh tung.
bao so 10 anh 4

Bão số 10 quật đổ nhiều cột đèn trang trí tại tuyến đường Bình Minh, triều cường dâng cao cũng khiến tuyến đường này ngập khá sâu.
bao so 10 anh 5

Cơn bão hất tung ki-ốt mái tôn, cây cối gãy đổ chắn ngang đường Nguyễn Sinh Cung.
bao so 10 anh 6

Sau bão số 10, tiểu thương chợ Nghi Hương tất bật dọn dẹp ki-ốt. Trước đó, nhiều địa phương trong tỉnh, bao gồm phường Cửa Lò, đã đóng cửa chợ, tạm ngừng kinh doanh để bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại tài sản khi bão đổ bộ.
bao so 10 anh 7

Mái tôn trụ sở UBND phường Cửa Lò bị bão số 10 đánh sập, cuốn bay sang tòa nhà bên cạnh.
bao so 10 anh 8

Đến 10h cùng ngày, trời tạnh mưa, người dân bắt đầu ra ngoài dọn dẹp.
bao so 10 anh 9

Bên trong nhà hàng ven biển Cửa Lò bị gió giật tung, hư hỏng đồ đạc.
bao so 10 anh 10

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy mái tôn của sân pickleball bị bão số 10 cuốn bay, các tấm tôn văng ra xung quanh, để lộ toàn bộ khung sắt bên dưới.

Tàu đứt neo, 9 người mất tích trong bão số 10

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị sáng 29/9 đang tích cực triển khai công tác cứu nạn, tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích ở khu vực sông Gianh trong bão số 10.

2 giờ trước

Hình ảnh cụ ông Nghệ An chui gầm giường tránh bão gây xúc động

Trước giờ cơn bão Bualoi đổ bộ các tỉnh miền Trung, một cụ ông ở Nghệ An phải chui xuống gầm giường tránh trú, phòng đồ đạc rơi vỡ, nhà bị tốc mái.

2 giờ trước

12 người ở Quảng Trị mất tích trong bão số 10

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Trị, tính đến 5h ngày 29/10, bão số 10 đã gây mưa to gió lớn trên địa bàn, nhiều địa phương bị ngập lụt, nhiều người mất tích.

3 giờ trước

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Showroom oto thue 14 xe tai xep hang chan bao so 10 hinh anh

Showroom ôtô thuê 14 xe tải xếp hàng chắn bão số 10

12 giờ trước 23:44 28/9/2025

0

Trước giờ bão số 10 đổ bộ, phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) mất điện diện rộng. Một showroom ôtô đã thuê 14 xe tải, xe khách xếp thành bức tường kiên cố để bảo vệ cơ sở kinh doanh.

Việt Linh - Châu Sa

bão số 10 Nghệ An Bão Việt Linh bão số 10 cơn bão số 10 bão Bualoi Nghệ An phường Cửa Lò biển Cửa Lò mái tôn cây đổ la liệt

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý