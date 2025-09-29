Mái tôn, cây đổ la liệt trên đường sau đêm quần thảo của bão Bualoi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 10h ngày 29/9, Bão số 10 (Bualoi) tiến sát biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Cơn bão quần thảo suốt 8 tiếng từ đêm 28/9 đến sáng 29/9 với sức gió giật trên cấp 12, khiến nhiều ngôi nhà ở Nghệ An bị tốc mái, cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập sâu, hư hỏng nặng.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews sáng 29/9, sóng lớn kết hợp triều cường đã làm kè biển khu vực quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) hư hại, gạch xây và gạch lát nền bị xô lệch, ngổn ngang.

Bão số 10 quật đổ nhiều cột đèn trang trí tại tuyến đường Bình Minh, triều cường dâng cao cũng khiến tuyến đường này ngập khá sâu.

Sau bão số 10, tiểu thương chợ Nghi Hương tất bật dọn dẹp ki-ốt. Trước đó, nhiều địa phương trong tỉnh, bao gồm phường Cửa Lò, đã đóng cửa chợ, tạm ngừng kinh doanh để bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại tài sản khi bão đổ bộ.

Mái tôn trụ sở UBND phường Cửa Lò bị bão số 10 đánh sập, cuốn bay sang tòa nhà bên cạnh.

Đến 10h cùng ngày, trời tạnh mưa, người dân bắt đầu ra ngoài dọn dẹp.

Bên trong nhà hàng ven biển Cửa Lò bị gió giật tung, hư hỏng đồ đạc.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy mái tôn của sân pickleball bị bão số 10 cuốn bay, các tấm tôn văng ra xung quanh, để lộ toàn bộ khung sắt bên dưới.

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị sáng 29/9 đang tích cực triển khai công tác cứu nạn, tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích ở khu vực sông Gianh trong bão số 10.

Trước giờ cơn bão Bualoi đổ bộ các tỉnh miền Trung, một cụ ông ở Nghệ An phải chui xuống gầm giường tránh trú, phòng đồ đạc rơi vỡ, nhà bị tốc mái.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Trị, tính đến 5h ngày 29/10, bão số 10 đã gây mưa to gió lớn trên địa bàn, nhiều địa phương bị ngập lụt, nhiều người mất tích.

