Showroom ôtô thuê 14 xe tải xếp hàng chắn bão số 10

Theo cơ quan khí tượng, khoảng 23h ngày 28/9, bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 14 đã "đặt một chân" đến đèo Ngang, ranh giới giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị. Cơ quan này cho biết tâm bão đang một nửa trên đất liền, một nửa trên biển. Trong đêm 28 rạng sáng 29/9, bão giữ hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Ảnh: NCHMF.