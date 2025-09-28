Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Showroom ôtô thuê 14 xe tải xếp hàng chắn bão số 10

  • Chủ nhật, 28/9/2025 23:44 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Trước giờ bão số 10 đổ bộ, phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) mất điện diện rộng. Một showroom ôtô đã thuê 14 xe tải, xe khách xếp thành bức tường kiên cố để bảo vệ cơ sở kinh doanh.

bao so 10 do bo anh 1

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 22h ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) nằm trên vùng ven biển Nghệ An - Quảng Trị, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Dự kiến bão đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị, sau đó đi sâu vào Nghệ An. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews lúc 23h cùng ngày, phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) có mưa lớn, gió giật mạnh, trạm Hòn Ngư gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.
bao so 10 do bo anh 2

Để ứng phó với cơn bão số 10, tỉnh Nghệ An cấm đường tạm thời từ 23h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9, yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe.
bao so 10 do bo anh 3

Trước giờ bão đổ bộ, một cửa hàng tạp hóa ở phường Cửa Lò chằng chống nhà cửa bằng thang gỗ và những thanh sắt.

bao so 10 do bo anh 4

Chủ showroom ôtô trên đường Nghệ An - Xiêng Khoảng thuê 14 xe tải, xe khách xếp thành "bức tường" bảo vệ mặt bằng kinh doanh.

bao so 10 do bo anh 5bao so 10 do bo anh 6bao so 10 do bo anh 7bao so 10 do bo anh 8

Bên trong, chủ showroom dùng hàng loạt thanh sắt tạo thành một hệ thống kiên cố.

bao so 10 do bo anh 9

"Rút kinh nghiệm từ những cơn bão trước, chúng tôi gia cố từ sớm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện", đại diện showroom nói. Đơn vị này huy động toàn bộ nhân viên, xuyên đêm trực canh bão.

bao so 10 do bo anh 10

Dọc biển Cửa Lò, nhiều khách sạn và nhà hàng đã huy động nhân lực chằng chống cơ sở vật chất, dùng các bao tải cát chắn cửa kính và mái che.

bao so 10 do bo anh 11

Đại diện khách sạn cho biết toàn bộ cửa kính, các tiểu cảnh ngoài trời được chằng dây kiên cố để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.
bao so 10 do bo anh 12

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND phường Cửa Lò, cho biết địa phương đã tổ chức các lực lượng, phương tiện triển khai công tác di dời các hộ dân theo các kịch bản, phương án đã xây dựng. Đến 17h ngày 28/9, phường đã di dời 421 hộ, với 1.181 nhân khẩu đến trường tiểu học, trường mầm non và các nhà dân kiên cố 2-3 tầng.
bao so 10 do bo anh 13bao so 10 do bo anh 14

Lúc 23h cùng ngày, ven biển Cửa Lò mất điện diện rộng.

bao so 10 do bo anh 15

Theo cơ quan khí tượng, khoảng 23h ngày 28/9, bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 14 đã "đặt một chân" đến đèo Ngang, ranh giới giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị. Cơ quan này cho biết tâm bão đang một nửa trên đất liền, một nửa trên biển. Trong đêm 28 rạng sáng 29/9, bão giữ hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Ảnh: NCHMF.

Bão số 10 nguy hiểm hơn, quần thảo ven biển Bắc Trung Bộ

Bão số 10 giữ sức gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chậm lại khi áp sát ven biển Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi đất liền đã ghi nhận mưa to, gió lớn.

6 giờ trước

CSGT tạm cấm cao tốc từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh khi bão số 10 đổ bộ

Tối 28/9, Cục CSGT cho biết sẽ cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn (Thanh Hoá) đến nút giao Vũng Áng (Hà Tĩnh) để bảo đảm an toàn khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

2 giờ trước

Chưa đổ bộ, bão Bualoi đã làm gián đoạn hàng không, đường sắt thế nào?

Các cảng hàng không miền Trung phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay. Tuyến đường sắt Bắc - Nam cũng ghi nhận sạt lở, tàu tạm phong tỏa một số đoạn.

5 giờ trước

Ngu dan om phao tieu suot 6 gio giua gio bao hinh anh

Ngư dân ôm phao tiêu suốt 6 giờ giữa gió bão

8 giờ trước 16:05 28/9/2025

0

Sau khoảng 6 giờ ôm phao tiêu lênh đênh trên biển, ngư dân Nguyễn Văn Trường quyết định bơi vào bờ, bất chấp sóng lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10.

Việt Linh - Châu Sa

bão số 10 đổ bộ Nghệ An Bão Việt Linh bão số 10 cơn bão số 10 bão Bualoi thuê 14 xe tải 14 xe tải showroom ôtô ứng phó bão

