Showroom ôtô thuê 14 xe tải xếp hàng chắn bão số 10

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 22h ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) nằm trên vùng ven biển Nghệ An - Quảng Trị, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Dự kiến bão đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị, sau đó đi sâu vào Nghệ An. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews lúc 23h cùng ngày, phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) có mưa lớn, gió giật mạnh, trạm Hòn Ngư gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.
Để ứng phó với cơn bão số 10, tỉnh Nghệ An cấm đường tạm thời từ 23h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9, yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe.
Trước giờ bão đổ bộ, một cửa hàng tạp hóa ở phường Cửa Lò chằng chống nhà cửa bằng thang gỗ và những thanh sắt.
Chủ showroom ôtô trên đường Nghệ An - Xiêng Khoảng thuê 14 xe tải, xe khách xếp thành "bức tường" bảo vệ mặt bằng kinh doanh.
Bên trong, chủ showroom dùng hàng loạt thanh sắt tạo thành một hệ thống kiên cố.
"Rút kinh nghiệm từ những cơn bão trước, chúng tôi gia cố từ sớm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện", đại diện showroom nói. Đơn vị này huy động toàn bộ nhân viên, xuyên đêm trực canh bão.
Dọc biển Cửa Lò, nhiều khách sạn và nhà hàng đã huy động nhân lực chằng chống cơ sở vật chất, dùng các bao tải cát chắn cửa kính và mái che.
Đại diện khách sạn cho biết toàn bộ cửa kính, các tiểu cảnh ngoài trời được chằng dây kiên cố để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND phường Cửa Lò, cho biết địa phương đã tổ chức các lực lượng, phương tiện triển khai công tác di dời các hộ dân theo các kịch bản, phương án đã xây dựng. Đến 17h ngày 28/9, phường đã di dời 421 hộ, với 1.181 nhân khẩu đến trường tiểu học, trường mầm non và các nhà dân kiên cố 2-3 tầng.
Lúc 23h cùng ngày, ven biển Cửa Lò mất điện diện rộng.
Theo cơ quan khí tượng, khoảng 23h ngày 28/9, bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 14 đã "đặt một chân" đến đèo Ngang, ranh giới giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị. Cơ quan này cho biết tâm bão đang một nửa trên đất liền, một nửa trên biển. Trong đêm 28 rạng sáng 29/9, bão giữ hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.