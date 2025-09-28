Ngư dân ôm phao tiêu suốt 6 giờ giữa gió bão

Sau khoảng 6 giờ ôm phao tiêu lênh đênh trên biển, ngư dân Nguyễn Văn Trường quyết định bơi vào bờ, bất chấp sóng lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10.

Ngư dân bám trụ phao tiêu suốt 6 giờ trên biển Quảng Trị Ngư dân Nguyễn Văn Trường ôm phao tiêu hàng hải suốt 6 giờ, sau khi tàu đánh cá bị sóng đánh chìm trước hoàn lưu bão của cơn bão số 10.

Khoảng 12h ngày 28/9, Biên phòng Quảng Trị phối hợp các lực lượng chức năng cứu hộ thành công 9 ngư dân trên 2 tàu cá chìm gần bờ biển Cửa Việt, hiện 2 người còn mất tích. Trong số các nạn nhân, một người đã ôm phao tiêu hàng hải suốt 6 giờ giữa biển sóng đánh dữ dội, trước khi quyết định bơi vào bờ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Đ., một người dân tại hiện trường, cho biết khoảng 12h05, nam ngư dân này đã nhảy khỏi phao tiêu, bơi vào bờ bất chấp sóng lớn. Khi đến bờ, anh được lực lượng chức năng dìu lên cáng, đưa vào xe cấp cứu chăm sóc y tế.

"Khi bơi được vào bờ, anh ấy chỉ kịp nói 2 đồng nghiệp cùng thuyền đang mất tích, rồi nằm im vì kiệt sức", anh Đ. kể.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết ngư dân bơi vào bờ an toàn là Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, quê tỉnh An Giang). Anh kể tàu bị sóng đánh chìm khiến anh và 2 người khác rơi xuống biển. Sóng biển đập mạnh khiến 2 người này mất tích, còn anh bị đánh văng vào vị trí trụ nổi.

Trên trụ nổi của phao tiêu hàng hải, anh Trường cầm vào một sợi dây và chờ lực lượng chức năng ứng cứu. Đến hơn 12h, anh quyết định bơi vào bờ và được lực lượng chức năng phát hiện, bơi ra ứng cứu.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10 lúc 14h ngày 28/9. Ảnh: Nchmf.

Trước đó, khoảng 5h45 cùng ngày, 2 tàu cá biển hiệu BV4670-TS và BV0042-TS bất ngờ gặp sự cố trong quá trình vào bờ tránh bão số 10 (Bualoi). Trong đó, một tàu chìm tại vị trí vùng biển thuộc xã Nam Cửa Việt (gồm 3 thuyền viên), tàu còn lại bị đánh dạt, mắc cạn tại vùng biển thuộc xã Cửa Việt (gồm 8 thuyền viên).

Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng công an xã Cửa Việt đã phối hợp lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt triển khai phương án cứu nạn khẩn cấp.

Ban Chỉ huy Công an xã đã chỉ đạo triển khai 30 lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp lực lượng chức năng, đồng thời, huy động một tàu cá của ngư dân và nhanh chóng lập tổ ứng cứu sử dụng tàu cá ra xa bờ, cách bờ biển hơn 1,5 km, dần tiếp cận vị trí tàu, thuyền viên bị mắc cạn.

Hiện, Công an xã Cửa Việt tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp để tiếp cận, hỗ trợ, kịp thời ứng cứu số thuyền viên còn lại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hồi 13h ngày 28/9, tâm bão số 10 (Bualoi) nằm trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Cơ quan khí tượng nhận định đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng, phương tiện về các khu vực xung yếu, chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để ứng phó tình huống chia cắt, đảm bảo không hộ dân nào thiếu đói trong mưa lũ. Người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở được sơ tán đến nơi an toàn, toàn bộ tàu cá và lao động trên biển đã vào nơi tránh trú.

Đến nay, hơn 97% diện tích lúa Hè Thu đã thu hoạch. Tỉnh cũng triển khai biện pháp bảo vệ hơn 6.600 ha nuôi trồng thủy sản và 2.489 lồng bè chưa thu hoạch. Các hồ chứa đạt khoảng 78% dung tích, được quản lý, giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn hồ đập.

