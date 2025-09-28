Sóng dữ dội uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão đổ bộ

Sáng 28/9, từng đợt sóng cao liên tiếp vỗ vào bờ kè Cửa Lò và Thiên Cầm, biển động dữ dội trước giờ bão Bualoi ập đến.

Lúc 10h ngày 28/9, tại bãi biển Cửa Lò (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) và bãi biển Thiên Cầm (phường Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh), sóng biển dâng cao, cuộn trào dữ dội, đánh mạnh vào bờ kè, tạo nên khung cảnh biển động chưa từng thấy trong nhiều tháng qua.

Ở Cửa Lò, từng đợt sóng cao xấp xỉ 3 m nối tiếp nhau tràn qua hệ thống bờ kè, có nơi nước biển chảy thẳng vào khu dân cư.

Mỗi khi sóng dội vào bờ, nước biển tạt mạnh qua mép kè, tạo thành bức tường nước dày đặc, che khuất tầm nhìn trong vài giây.

Sóng đánh vào bờ kè ở Cửa Lò.

Nước biển dâng cao, mặt biển liên tục nổi sóng.

Một số tuyến phố ven biển bắt đầu ngập nước do mưa lớn kết hợp triều cường. Nhiều chủ quán ăn, nhà hàng ven bờ tất bật che chắn cơ sở kinh doanh, di dời đồ đạc để tránh hư hại.

Nhiều tàu, thuyền, cano... được tập kết về bãi trú trước giờ bão Bualoi đổ bộ.

Tại bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), sóng biển cuồn cuộn, tung bọt trắng xoá, va đập liên hồi vào bờ kè, hướng thẳng về khu dân cư ven biển.

Sóng lớn tại bãi biển Thiên Cầm sáng 28/9 liên tiếp vỗ bờ, báo hiệu sức gió mạnh dần lên khi bão Bualoi chuẩn bị đổ bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 28/9, bão Bualoi di chuyển với tốc độ khoảng 30 km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc, gần gấp đôi so với tốc độ trung bình của nhiều cơn bão khác. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15, phạm vi ảnh hưởng trải dài từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Nghệ An và Hà Tĩnh nằm trong vùng ảnh hưởng trọng tâm của bão Bualoi.

Dự báo, khu vực ven biển sẽ hứng chịu gió mạnh cấp 8-9, nơi tâm bão đi qua có thể đạt cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội. Cùng với gió mạnh và sóng lớn, bão số 10 còn mang theo một đợt mưa rất lớn.

Trong các ngày 28-30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể ghi nhận lượng mưa 100-300 mm, thậm chí có nơi trên 450 mm. Điều này đặt ra nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các đô thị thấp trũng.