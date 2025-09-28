Bão số 10 mạnh cấp 12 áp sát miền Trung, yêu cầu lập BCĐ tiền phương

Bão số 10 với sức gió cấp 12, giật cấp 15 đang áp sát miền Trung, dự báo gây ảnh hưởng diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn cấp sơ tán dân, lập Ban chỉ đạo tiền phương nơi tâm bão đi qua.

Hình ảnh vệ tinh tâm bão số 10 lúc 12h ngày 28/9. Ảnh: Nchmf.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hồi 12h ngày 28/9, tâm bão số 10 (Bualoi) nằm trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Cơ quan khí tượng nhận định đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Trong 12 đến 36 giờ tới, cấp độ rủi ro thiên tai lên mức 3-4, trong đó khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị được cảnh báo cấp 4 từ 22h ngày 28/9 (sớm hơn dự báo trước đó).

Trên biển, khu vực phía Tây Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8-9, sóng cao 6-8 m, biển động rất mạnh. Ven biển từ Hưng Yên đến Hà Tĩnh nguy cơ ngập 0,5-1,5 m do triều cường và mưa bão.

Trên đất liền, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9, nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có thể đạt cấp 12, giật 14, gây thiệt hại nặng.

Từ ngày 28 đến 30/9, Bắc Bộ và miền Trung dự báo mưa lớn 100-300 mm, nhiều nơi trên 600 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10 lúc 11h ngày 28/9. Ảnh: Nchmf.

Thực tế, từ chiều tối 27/9, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn gió mạnh ở các địa phương ven biển gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị... Người dân địa phương gia cố nhà cửa, di dời tàu thuyền, hộ đê chống bão.

Tại Huế, mưa giông kéo dài khiến nhiều tuyến đường trũng ở phường An Cựu bị ngập dẫn đến một phụ nữ bị nước cuốn tử vong. Lốc xoáy làm 75 nhà dân tại 3 thôn của xã Quảng Điền bị tốc mái. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong từ 10h đến 14h ngày 28/9 cho đến khi có thông báo mới.

Cùng lúc, Đà Nẵng ghi nhận mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm, nhiều nơi cao hơn như: Hòa Xuân (351,6 mm), Suối Lương (362,6 mm), hồ Hóc Khế (330 mm), Hòa Khương (351,2 mm)...

Tại Nghệ An, vùng ven biển, vùng núi và một số xã, phường trước đây thuộc huyện Nghi Lộc và TP Vinh mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay. Thủy điện Hủa Na ghi nhận lượng mưa 237 mm, Đồng Văn 216 mm, Châu Phong 186 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số nơi thuộc tỉnh Nghệ An đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Từ ngày 28 đến 29/9, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, nhiều nơi như Thành Sen, Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hoành Sơn, Can Lộc, Hương Sơn, Vũ Quang, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Đức Thọ có thể vượt 500 mm. Trước nguy cơ bão số 10 đổ bộ, tỉnh đã sơ tán hàng nghìn người dân ở vùng ven biển, khu vực dễ sạt lở và lũ quét đến nơi an toàn.

Hà Tĩnh khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn, sáng 28/9. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành 2 công điện, yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung ứng phó bão số 10 ở mức cao nhất, "không để bị động, bất ngờ, đặt tính mạng người dân lên trên hết".

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rà soát, kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc tìm nơi tránh trú an toàn; đồng thời triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tại khu neo đậu.

Tùy tình hình cụ thể, địa phương có thể hạn chế hoặc cấm biển, kiểm soát giao thông, cho học sinh nghỉ học để phòng ngừa rủi ro trong thời gian bão, mưa lũ.

Thủ tướng cũng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh nằm trong tâm bão, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở; đồng thời điều phối các bộ ngành, địa phương triển khai ứng phó kịp thời.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng phát đi công điện, đề nghị các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống cơn bão số 10.

Bão số 10 di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4 Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia cho biết, bão số 10 có đặc điểm di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, cường độ mạnh, nguy cơ rủi ro thiên tai ở cấp 4.