Xe đầu kéo ôm cua tốc độ cao, tông người phụ nữ tử vong
Tài xế ô tô đầu kéo ôm cua tốc độ cao rồi phanh gấp, chiếc xe xoay ngang đường, đuôi rơ-moóc văng trúng xe máy, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia cho biết, bão số 10 có đặc điểm di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, cường độ mạnh, nguy cơ rủi ro thiên tai ở cấp 4.
Tài xế ô tô đầu kéo ôm cua tốc độ cao rồi phanh gấp, chiếc xe xoay ngang đường, đuôi rơ-moóc văng trúng xe máy, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.
Trưa 27/9, một vụ cháy lớn bùng phát tại bãi giữ xe số 2366/1B đường Nguyễn Thị Nhuần, khu phố 9, phường An Phú Đông (TP.HCM), kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.
Cơ quan chức năng TP. Hà Nội đang xác minh kẻ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, cố tình “húc” vào xe máy của một phụ nữ mặc quân phục đang dừng đèn đỏ.
Tối 26/9 ở phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), cột điện cháy, dây đứt giữa đường nổ như pháo, một người đi xe máy ngang qua kịp thời bỏ xe tháo chạy nên may mắn thoát nạn.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định bão số 10 (Bualoi) đi rất nhanh, càng vào bờ càng mạnh, do vậy công tác ứng phó cần khẩn trương.
Dù hệ thống camera AI đã được triển khai để giám sát và xử lý vi phạm, nhưng tại Hà Nội, không khó bắt gặp cảnh người dân vô tư vượt đèn đỏ, leo vỉa hè hay đi ngược chiều...
Một clip ghi lại cảnh tượng xe máy va chạm với tàu hỏa tại điểm giao cắt ở xã Lạng Giang (Bắc Ninh) vào ngày 25/9.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Quảng Ninh sẽ là nơi chịu tác động gió mạnh của bão Ragasa với cường độ có thể đạt cấp 8, có nơi cấp 9.
Ngày 23/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ôtô chạy ngược chiều, chặn ngay trước đầu xe khác.
Ngày 22/9, Công an phường Tam Bình (TP.HCM) cho biết đang xác minh vụ việc hai thanh niên truy đuổi, đánh một người đàn ông đến ngất xỉu trên đường vừa xảy ra trên địa bàn.